Samsun’da kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak proje Bu sistemde yancı yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak proje Bu sistemde yancı yok

İHA

Samsun’da kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak proje Bu sistemde yancı yok

Samsun’da kahvehanelerde oyun yasağını bitirerek hijyenik bir şekilde oyunların oynanmasını sağlayacak proje geliştirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim görevlisi Mustafa Türkmen ve kahvehane sahibi Yavuz Selim Çakırtaş tarafından geliştirilen prototip düzenlenen etkinlikle basına tanıtıldı. Etkinlikte temsili bir şekilde bir oyunun nasıl olacağı gösterildi. Virüs geçirmez bir oyun sistemi anlatılarak yetkililerden bu uygulamayı değerlendirmesi istendi. Anlatılan sistem de şöyle: Kahvehanelerde masa örtüleri tek kullanımlık olacak. Okey taşları her oyundan sonra dezenfekte edilecek. Oyunlar tek kullanımlık eldivenle oynanacak. Sık sık da dezenfektan ikramı yapılacak. Hazırlanan prototipin masalarda kullanılması ile de virüsün geçme şansı sıfıra indirilecek.

Bu sistemde yancıya yer yok
Yalnız bu konuda en çok üzülecekler ise yancılar olacak. Çünkü bu sistemde yancıya yer yok. Prototip bir masayı ortadan dörde bölüyor. Yapılan bölme işlemiyle fiziksel mesafe sağlanıyor. Asetat kağıdı ile ile oyuncular birbirini görürken, hava geçişine ise engel olunuyor. Herkes masanın kendi bölümünde maske ve tek kullanımlık eldiven takarak oyununu oynarken, masanın ortasında yer alan boşluktan dezenfekte edilmiş taşlar değiş tokuş edilebiliyor.
Yavuz Selim Çakırtaş, “Kahvehaneler açıldı yalnız oyunlar yasak. Biz de bugüne kadar hiçbir şekilde oyun oynatmadık ama oyunların yasak olması da tabii ki bizlerin belini büküyor. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünerek üniversiteden bir hocamızın da yardımıyla böyle bir proje geliştirdik. Bulduğumuz sistemde kesinlikle birbirine nefes geçme olayı yok. Okey oyunları ve iskambil oyunlarında oyuncularımız eldiven takacak. Eldivenler tek kullanımlık olacak ve daha sonra çöpe atılacak. Bu sistemde virüsün bulaşma şansı ortadan kalkıyor. Günlük ortalama 810 oyun oynatsak bile bunun bizim için yeterli olacağını düşünüyoruz” dedi.
Öğretim görevlisi Mustafa Türkmen, “Pandemiden dolayı kapalı mekanlarda yemenin, içmenin, oyun oynamanın yasak olduğu bir dönemde ne yapabiliriz diye düşünürken inceledik. Bankalarda araya paravanlar konuldu, restoranlarda araya paravanlar konuldu. İnsanlar rahatlıkla maskelerini takmadan, yemeklerini yiyip işlemlerini yapabiliyorlar. Biz de bu olayı kahvehanede nasıl yapabiliriz diye bir proje geliştirelim dedik. Ahşaptan bir şase içerisine, bir buçuk milim kalınlığında asetat kullanılarak hem nefesin hem olabilecek mikrobun geçmesini engelleyecek kalın bir malzemeyle bu şekilde bir düzenek kurduk. Banka ve restoranlar ne kadar emniyetliyse bu da o kadar emniyetli. Böyle bir sistem dahilinde kahvehanelerde de artık insanların yavaş yavaş oyun oynayarak stres atma olayını gerçekleştirmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Demir: “Türkiye’nin geleceği tarım ve tarıma dayalı sanayide” “Türk tarımı klasik söylemlerden kurtarılarak kendi kendine yeten ülke konumundan, hitap ettiği bölgesel coğrafyada etkili olan, yönlendiren ve bölgesini besleyen ülke haline dönüştürülmelidir. Türkiye’nin geleceği tarım ve tarıma dayalı sanayidedir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir: “Türkiye’nin geleceği tarım ve ...
Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor Türkiye minibüsü bu ilçeden alıyor Yol kenarları minibüs dolu
YEREL HABERLER Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön ...
Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı Saldırganlar olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ...
Başkan Kılıç: “Salgını tedbirlere sıkı şekilde riayet ederek yeneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Salgını tedbirlere sıkı şekilde riayet ...
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Uzak ve yakını görmeme problemine 'akıllı mercek'li çözüm Opr. Dr. Beyazyıldız: “Akıllı mercekle uzağı ve yakını görmeme problemi ortadan kalkıyor”
YEREL HABERLER Uzak ve yakını görmeme problemine 'akıllı mercek'li çözüm Opr. ...
OMÜ’de dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak
YEREL HABERLER OMÜ’de dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak
Zabıtalardan kapsamlı korona denetimi
YEREL HABERLER Zabıtalardan kapsamlı korona denetimi
Jandarmadan filmleri aratmayan esrar operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan filmleri aratmayan esrar operasyonu
Vali Dağlı korona denetiminde Vali Dağlı: “Son günlerde Çarşamba ilçemizde vaka sayısında artış var” “Evde izolasyona uymayanlara ceza kesildi” “Nişan, kına, mevlit gibi faaliyetlerde bu yıl yapılmayacak” “Hastane doluluk oranı kontrol altında”
YEREL HABERLER Vali Dağlı korona denetiminde Vali Dağlı: “Son ...
Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
YEREL HABERLER Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
Başkan Demir: “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın her zaman yanında”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın ...
Özdemir: "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta”
YEREL HABERLER Özdemir: "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni ...
Korona virüs endişesiyle sağlık sorunlarınızı ertelemeyin
YEREL HABERLER Korona virüs endişesiyle sağlık sorunlarınızı ...
Samsun Üniversitesi Orta ve Doğu Karadeniz'deki ilk TOEFL Sınav Merkezi Oldu
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi Orta ve Doğu Karadeniz'deki ilk ...
Canik’te sınavlar öncesi okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Canik’te sınavlar öncesi okullar dezenfekte edildi
OMÜ Times Higher Education sıralamasında yeniden 1001+ grubunda
YEREL HABERLER OMÜ Times Higher Education sıralamasında yeniden ...
Samsun'da dolmuşlara korona denetimi
YEREL HABERLER Samsun'da dolmuşlara korona denetimi
Otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik ...
Başkan Demir: "Samsun Türkiye’nin en güzel şehri"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Samsun Türkiye’nin en güzel şehri"
Ticari araçlarda ‘maske’ denetimi
YEREL HABERLER Ticari araçlarda ‘maske’ denetimi
Sarıcaoğlu: “Şehir konforunu köye taşımalıyız”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Şehir konforunu köye taşımalıyız”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X