İstanbul'da yaşayan Samsunsporlular tarafından, "İstanbul Samsunsporlular Derneği" kuruldu.

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da yeni bir dernek kuruldu. Kuruluşunu tamamlayan İstanbul Samsunsporlular Derneğinin Eylül ayı içinde faaliyete geçeceği öğrenildi. Samsunspor camiasının yakından tanıdığı isimler tarafından kurulan derneğin yönetim kurulu Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, M. Engin Sever, Tayfun Yüce, Evrim Akkaş, Cem Aslan, Metehan Kocaoğlu ve Hakan Şencan'dan oluşuyor.

Dernek kurucu başkanı olan Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, "Derneğimizin kuruluşunu yaptık. Eylül ayı içinde açılışını da yapmayı planlıyoruz. Kurucu yönetimin dışında çok sayıda kurucu üyemiz de var. Hepsi Samsunsporlu, farklı meslek gruplarına mensup arkadaşlarımız. Aramızda Nilşah Alptekin, Halil İbrahim Taş, Şafak Gedikoğlu, Tunç Guvenoğlu, İlyas Başer, Yüksel Çavuşoğlu gibi iş insanları, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, esnaflar var. Derneğimizin genel amacıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Ülkemizin en büyük şehri olmakla birlikte sporun da en önemli merkezi durumundaki İstanbul'da yaşayan çok sayıda Samsunsporlu var. Ancak maalesef gurbetteki bu Samsunsporlu kitlenin, birbiriyle pek irtibatı bulunmamaktadır. Elbette tribünlerden tanıdığımız Samsunsporlu taraftar gruplarımız var. Zaten biz bir tribün grubu kurmuyoruz. Etkinlik alanlarımız farklı olacak. İstanbul'daki Samsunsporlular, nispeten sosyoekonomik olarak iyi durumda olan, Samsunspor'u gurbetten takip eden bir kitle. Birbirinden habersiz olan bu nitelikli gücü, bir araya getirip, Samsunsporluluk ruhuna uygun etkinlikler düzenlemek, Samsunsporluluk bilincini öncelikle kendi aile efradımız ve çevremizde, beraberinde Marmara, İstanbul ve hinterlandında da yaşatıp, güçlendirmek. Bu doğrultuda İstanbul'daki herkesin ortak buluşma noktası olabilecek bir muhitte, sürekli açık olan, nezih bir dernek mekânı oluşturmak istiyoruz. Gurbetteki Samsunsporlulara ulaşmayı hedefliyoruz. Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız hazırlanıyor. Özetle, bizler yeni peyda olan değil, ömrünce bu sevdanın peşinde koşan insanlar olarak harekete geçiyoruz" dedi.

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