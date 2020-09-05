Görme sorunu yaşayanlara 'akıllı mercek' tavsiyesi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, görme sorunu yaşayanlara akıllı mercek tavsiyesinde bulunarak, özellikle 40 yaş üstü kişilerde yakın ve uzak gözlüklerden kurtulma imkanının olduğunu söyledi.

40 yaşından sonra göz merceğinin esnekliğini kaybetmeye başladığını, bunun da yakın görmede bozukluk yaşanmasına sebep olduğunu belirten Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Yakın ve uzak gözlüğü bulunan hastalar için iki gözlük kabus haline gelmektedir. Bazen biri kaybolur, bir yerde unutulur bu kişi için tamamen bir işkenceye döner” diye konuştu.



“Gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz”

“Gözlüğünüzden kurtulabilirsiniz” diyen Opr. Dr. Murat Ayan şunları söyledi:

“Katarakt hastalarında bu yakın uyumunun yanında göz merceği saydamlığını da yitirmektedir. Katarakt ameliyatı esnasında takılan standart merceklerle sadece uzak görmede netlik sağlanır ancak yakın için yine de gözlük kullanmak gerekir bizde hastanemizde gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarda kullanmış olduğumuz akıllı merceklerle hem katarakt hastalarında hem de yakın uzak gözlüklerini bırakmak isteyen hastalarda kesintisiz uzak yalın ve ara mesafe görüşe sahip olmasını sağlamaktayız.

Kişinin akıllı mercek teknolojisine uygun olup olmadığını yapılan muayene sonrası tespit etmekteyiz. Her ihtimale karşı görme sorunu ihmale gelmez mutlaka bir uzman doktor desteği alınması önemlidir."

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