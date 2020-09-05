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'Mehmetçik-Ahmetçik' yazdı, 'Aşık Derebahçeli' kitaplaştırdı

İHA

'Mehmetçik-Ahmetçik' yazdı, 'Aşık Derebahçeli' kitaplaştırdı

20162020 yıllarında “yurt içi ve yurt dışı terörü”ne karşı kahraman “Mehmetçik ve Ahmetçik”lerin yazdığı destanlar, “GazeteciYazar ve Samsunlu Halk Şairi Ali Kayıkçı/Aşık Derebahçeli” tarafından 4 ayrı kitapta toplandı.
Kahraman Mehmetçik ve Ahmetçiklerin; 20162020 yıllarında, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında teröre karşı yürüttükleri operasyonlar ile yaşanan çeşitli olaylarda gösterdikleri kahramanlıkları, GazeteciYazar ve Samsunlu Halk Şâiri Ali Kayıkçı Aşık Derebahçeli” tarafından, “Sen Destanı Yazdın Ben De…” adını taşıyan 4 ayrı kitapta toplanarak, hikayeleri ile birlikte neşredildi. İlki 2016 senesi Mart ayında “Sen Destanı Yazdın Ben de…” başlığı altında kaleme alınan 224 sayfalık eserde 55 destan, ikincisi aynı senenin ağustos ayında 512 sayfa halindeki eserde 88 destan, üçüncüsü Şubat 2017’de 312 sayfa olarak ve 4’üncü baskısı da bu yılda “141 destan” ile 454 sayfada toplandı.
Memlekete “4 asker” evlat yetiştirmiş ve bunlardan birini de “Tunceli Dersim Dağları”ndaki operasyonlarda aşırı şekilde üşütmenin akabinde menenjit hastalığından “şehit” vermiş bir baba ve aynı zamanda da “gazeteciyazar ve halk şâiri” olarak oldukça etkilendiğini; “teröre ve teröristlere karşı, yiğit ve kahraman Mehmetçiklerin ile Ahmetçiklerin ve korucuların fedakârlık destanları”nı kaleme almanın bir “vatandaşlık görevi” olduğunu belirten Ali Kayıkçı, “Köşe yazıları hâlinde önce gazete ve internet/genelağ sitelerinde yayınladım. Sonra da kitaplaştırdım. 15 Temmuz 2016 olaylarının destanî gelişmelerini de yine 4 ayrı kitapta topladım. İki seri hâlindeki bu kitaplar iki bin 660 sayfaya ulaştı” dedi.
Sen Destanı Yazdın Ben De… adlı kitabın arka kapağında yer alan bir yer ise şöyle: “Sen “Destan”ı yazdın, ben “hece”ledim; “Târih”e bir daha, “imza”nı attın!. Ben “rahat uyurken, sen “Pençe”ledin; “Dostun güven”ine, “güven”ler kattın; Nice “müttefik”(!)i, birbir “eledin…”
Ali Kayıkçı/Âşık Derebahçeli'nin 75'inci yaşa ulaştığı bu senede, İstanbul’da 1972 yılında başladığı yayın hayatından bu yana, neşrettiği eserlerin sayısı da 50’yi aşmış bulunuyor.

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