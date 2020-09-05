Yardımlar yüz güldürüyor 450 günde 250 aileye ikinci el eşya yardımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardımlar yüz güldürüyor 450 günde 250 aileye ikinci el eşya yardımı yapıldı

İHA

Yardımlar yüz güldürüyor 450 günde 250 aileye ikinci el eşya yardımı yapıldı

İlkadım Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarına umut olan eşya yardımlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
İlkadım ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin yardım eli olan Kadın Koordinasyon Merkezi sürdürdüğü ikinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma noktasında bu seferki adresi Kadifekale Mahallesi’nde ikamet eden aile oldu. İhtiyaç sahibi aileye; yatak, elbise dolabı, halı, perde, koltuk takımı vererek veren el ile alan eli buluşturan İlkadım Belediyesi, 450 günde 250 haneye ikinci el eşya yardımı yaptı.
Her yıl yüzlerce aileye katkı sağlayan bu hizmet, yardımseverlerin yaptığı bağışlarla daha çok kişiye ulaşıyor. Yatak, çekyat, koltuk, halı, ocak, fırın, masa, sandalye ve soba gibi eşyalardan; buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge gibi beyaz eşyaya kadar tüm bağışlar görevli belediye personeli tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra vatandaşların adreslerinden ücretsiz olarak teslim alınıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapıyor, ardından görevli personel tarafından durumları incelenip onaylanıyor. Sonrasında da titizlikle tasnif edilip hazır hale getirilen eşyalar, randevu sistemiyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

“Yardım etmek bir telefon kadar yakın”
İhtiyaç sahiplerine bir yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlar, hiç kullanılmamış sıfır eşyalar da bağışlayabiliyorlar. Yıpranmamış, kırılmamış, temiz ve kullanılabilir halde olan; tadilat ve tamirata ihtiyaç duyulmayan ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyenler, İlkadım Belediyesi’nin 444 55 01 numaralı Çağrı Merkezi’nden 105556 dahili hattını arayarak iletişime geçebiliyor.

“Sizin önemsemediğiniz eşyalar başkaları için önem taşıyor”
Kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere İlkadım Belediyesi ile iletişim kurmaya davet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Kadın Koordinasyon Merkezimiz, kurulduğu günden bu yana sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atıyor. 2. El eşya yardımları da bu çalışmalardan yalnızca biri. Gerçek anlamda bir ihtiyaç sahibine ulaşmak kadar güzel bir hizmet yoktur. Sizin önemsemediğiniz bir eşya başka biri için hayati önem taşıyor olabilir. Bunu göz ardı etmeyen tüm vatandaşlarımızı ikinci el yardımlara destek vermeye davet ediyorum. Tüm ilçe sakinlerimizin bu destek çağrısını dalga dalga yayılan bir iyilik hareketine çevireceğinden şüphem yoktur. Çünkü paylaşmak bu toprakların genlerinde ve geleneklerinde vardır. Kullanmadıkları yada atıl bekleyen eşyalarını vererek ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzlerini güldüren bununla birlikte ekonomimize de katkı sunan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti
Başkan Demir: "7’den 70’e herkese dokunan bir belediye olacağız"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "7’den 70’e herkese dokunan bir ...
'Mehmetçik-Ahmetçik' yazdı, 'Aşık Derebahçeli' kitaplaştırdı
YEREL HABERLER 'Mehmetçik-Ahmetçik' yazdı, 'Aşık Derebahçeli' ...
Samsun'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı
YEREL HABERLER Samsun'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı
Görme sorunu yaşayanlara 'akıllı mercek' tavsiyesi
YEREL HABERLER Görme sorunu yaşayanlara 'akıllı mercek' tavsiyesi
İstanbul Samsunsporlular Derneği kuruldu
YEREL HABERLER İstanbul Samsunsporlular Derneği kuruldu
Karadeniz’de ilk ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’ Samsun’a kuruluyor Başkan Mustafa Demir: “Türkiye’dekilerin en iyisi olacak”
YEREL HABERLER Karadeniz’de ilk ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’ ...
Samsun’da kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak proje Bu sistemde yancı yok
YEREL HABERLER Samsun’da kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak ...
Prof. Dr. Demir: “Türkiye’nin geleceği tarım ve tarıma dayalı sanayide” “Türk tarımı klasik söylemlerden kurtarılarak kendi kendine yeten ülke konumundan, hitap ettiği bölgesel coğrafyada etkili olan, yönlendiren ve bölgesini besleyen ülke haline dönüştürülmelidir. Türkiye’nin geleceği tarım ve tarıma dayalı sanayidedir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir: “Türkiye’nin geleceği tarım ve ...
Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor Türkiye minibüsü bu ilçeden alıyor Yol kenarları minibüs dolu
YEREL HABERLER Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön ...
Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı Saldırganlar olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ...
Başkan Kılıç: “Salgını tedbirlere sıkı şekilde riayet ederek yeneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Salgını tedbirlere sıkı şekilde riayet ...
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Uzak ve yakını görmeme problemine 'akıllı mercek'li çözüm Opr. Dr. Beyazyıldız: “Akıllı mercekle uzağı ve yakını görmeme problemi ortadan kalkıyor”
YEREL HABERLER Uzak ve yakını görmeme problemine 'akıllı mercek'li çözüm Opr. ...
OMÜ’de dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak
YEREL HABERLER OMÜ’de dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak
Zabıtalardan kapsamlı korona denetimi
YEREL HABERLER Zabıtalardan kapsamlı korona denetimi
Jandarmadan filmleri aratmayan esrar operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan filmleri aratmayan esrar operasyonu
Vali Dağlı korona denetiminde Vali Dağlı: “Son günlerde Çarşamba ilçemizde vaka sayısında artış var” “Evde izolasyona uymayanlara ceza kesildi” “Nişan, kına, mevlit gibi faaliyetlerde bu yıl yapılmayacak” “Hastane doluluk oranı kontrol altında”
YEREL HABERLER Vali Dağlı korona denetiminde Vali Dağlı: “Son ...
Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
YEREL HABERLER Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
Başkan Demir: “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın her zaman yanında”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın ...
Özdemir: "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta”
YEREL HABERLER Özdemir: "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni ...
Korona virüs endişesiyle sağlık sorunlarınızı ertelemeyin
YEREL HABERLER Korona virüs endişesiyle sağlık sorunlarınızı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X