Kaza yapan sürücüyü polis sakinleştirdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesinde Betül A. (26), otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve şoka giren sürücüyü, ihbar üzerine gelen trafik polisleri sakinleştirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı´nda meydana geldi. Betül A., yönetimindeki 55 SE 282 plakalı otomobilin kontrolü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, refüjü aşarak yolun sağındaki boş alana girerek durdu. Betül A., kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücüyü, trafik polisleri ve çevredekiler sakinleştirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-06 19:52:50
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