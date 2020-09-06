Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralı

Hakan AKGÜN/ALAÇAM (Samsun), (DHA) SAMSUN'un Alaçam ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki, Gülbeyaz Çetin (55) hayatını kaybetti, oğlu Ramazan Çetin (22) ağır yaralandı.
Kaza saat 13.30 sırlarında, ilçeye bağlı Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktörde bulunan anne Gülbeyaz Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ramazan Çetin ise ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-06 21:11:54
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