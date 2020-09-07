Grip ve zatürreden korunmanın en etkili yolu: Aşı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Grip ve zatürreden korunmanın en etkili yolu: Aşı

İHA

Grip ve zatürreden korunmanın en etkili yolu: Aşı

“39 Eylül Halk Sağlığı Haftası” kapsamında zatürre ve grip aşısı hakkında bilgilendirmede bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, “Aşı, bulaşıcı hastalıkları önleme ve toplum sağlığını korumada en etkili ve güvenilir koruyucu sağlık hizmetidir” dedi.
Korona virüs enfeksiyonuna karşı aşı çalışmalarının ülkeler arasında adeta bir yarış haline girdiği günümüzde aşıya olan ilgi ve farkındalık da arttı. Aşıların vücuttaki bağışıklık sistemini aktifleştirerek hastalıklara karşı savunmayı güçlendiren, zayıflatılmış ya da öldürülmüş mikroorganizmalardan veya bazı protein parçalarından elde edildiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Taner Kaya, “Aşı, bulaşıcı hastalıkları önleme ve toplum sağlığını korumada en etkili ve güvenilir koruyucu sağlık hizmetidir. Aşı tedavi edici değil koruyucu bir uygulamadır. Aşı sonrası aşı vurulan bölgede lokal ısı artışı ve ağrı, aşının etkili olduğunu gösterir ve sıklıkla kendiliğinden geçer. Aşının kişilerde bununla birlikte halsizlik kırgınlık ve kas ağrısı görülebilecek yan etkilerdendir” diye konuştu.

Erişkin yaşta aşı da önem kazandı
Günümüzde aşıya olan ilgi ve farkındalığın arttığını belirten Uzm. Dr. Taner Kaya, “Ülkemizde toplum sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığımızın çocukluk çağında yapılan rutin aşı uygulaması bulunmaktadır. Aynı çocukluk çağı aşılamasında olduğu gibi erişkin yaşta aşılama da önem kazanmaya başlamıştır. İleri yaş nüfusunun artması ile kronik hastalıklar ve başta kanser olmak üzere bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkların sıklığının artması da aşılanmanın önemini artırmıştır” ifadelerini kullandı.

Zatürre ölümlerde beşinci sırada
Erişkinlerde hastaneye yatış sebeplerinin büyük bir kısmına solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Taner Kaya şöyle devam etti:
“Erişkin ölümlerinde sebep olarak 5’inci sırada zatürre yer alır. Erişkinlerde uygulanan mevsimsel grip (influenza) ve zatürre (pnömokok) en önemli iki aşıdır. Bunun dışında erişkinlerde tetanoz, hepatit B, hepatit A, HPV, meningokok ve bunun gibi birçok aşı bulunur. Konjuge13 ve polisakkarit23 olmak üzere iki çeşit zatürrre (pnömokok) aşısı bulunmaktadır. Bunlar ülkemizde risk grubundaki bireylere aile hekimleri tarafından ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda risk altındaki bireyler ise reçete edildiği takdirde sigorta tarafından ödenerek polisakkarit aşısını alıp uygulatabilmektedir.”

Risk grubundakiler dikkatli olmalı
Kimlerin risk grubunda olduğu konusunda bilgiler aktaran Uzm. Dr. Taner Kaya, şunları söyledi:
“65 yaşın üzerinde olanlar, şeker (diyabet), kronik böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği ve kronik bronşit gibi hastalıklara sahip olanlar, alkol tüketenler, kronik karaciğer hastaları, kanser hastaları ve immunsupresif tedavi alan hastalar risk grubundadır. Konjuge13 pnömokok aşısı tek sefer uygulanmakta ve tekrarı olmamaktadır. Ama konjuge13 aşıdan bir yıl sonra polisakkarit23 aşısını da yaptırmak bizi pnömokok enfeksiyonuna karşı daha güçlü koruyacaktır. Kemoterapi alacak erişkin hastalarda konjuge13 aşısının kemoterapiden 2 hafta önce yapılması aşının etkinliğini artıracaktır. Grip aşısı ise 65 yaş üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevinde kalan kişilere her yıl yenilenebilir ve ücretsiz uygulanabilir. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid19 vakası ve temaslısı olan çocuk ve erişkinlerin aşı uygulamalarına karşı bilinen hiçbir engel bulunmayacağını bildirmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Telefon çekmeyen kırsal mahallede görüşmek için minareye çıkıyorlar
YEREL HABERLER Telefon çekmeyen kırsal mahallede görüşmek için ...
Samsun'da dolmuş minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Samsun'da dolmuş minibüs ile otomobilin çarpıştığı ...
Samsun’da dolmuş minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
YEREL HABERLER Samsun’da dolmuş minibüs ile otomobilin çarpıştığı ...
5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye ...
Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan traktördeki anne öldü, oğlu ağır ...
Yoğun bakım kapasitesi artırıldı
YEREL HABERLER Yoğun bakım kapasitesi artırıldı
AK Parti Çarşamba 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi Mevcut başkan Taner Özden güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Çarşamba 7. Olağan Kongresi ...
Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
Samsunspor: 1 - Giresunspor: 0 (Hazırlık maçı)
YEREL HABERLER Samsunspor: 1 - Giresunspor: 0 (Hazırlık maçı)
Kaza yapan sürücüyü polis sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücüyü polis sakinleştirdi
Samsun'da takla atan otomobil, yan yattı: 4 kişi yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da takla atan otomobil, yan yattı: 4 kişi ...
Başkan Demir: “Günde 7 bin ton altyapı malzemesi üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Günde 7 bin ton altyapı malzemesi ...
İlkadım’da korona virüsü için dikkat çeken çalışma İlkadım Belediyesi korona vakası görülen apartmanları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER İlkadım’da korona virüsü için dikkat çeken ...
Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı
Tartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı
Şehitlerin adları çeşmelerde yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehitlerin adları çeşmelerde yaşatılacak
500 Kavaklı genç yeşil sahada
YEREL HABERLER 500 Kavaklı genç yeşil sahada
Canik’te asfalt seferberliği
YEREL HABERLER Canik’te asfalt seferberliği
Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı
Terme Belediyesi'nden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz servis
YEREL HABERLER Terme Belediyesi'nden KPSS'ye girecek adaylara ...
Samsun'da koca tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı
YEREL HABERLER Samsun'da koca tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı
Samsun’da 147 kilo esrar ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun’da 147 kilo esrar ele geçirildi, 14 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X