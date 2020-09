Başkan Deveci: "Zabıta teşkilatı olmazsa Atakum Belediyesi olmaz" "Belediyeyi tüm alanlarda zabıta temsil ediyor"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, zabıta teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümünü kutladı. Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri ile bir araya gelen Başkan Deveci, “Zabıta teşkilatı olmazsa Atakum Belediyesi olmaz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum, sorumluluklarınızın altını bir kez daha çizmek için söylüyorum” dedi.

Atakum Belediyesinde, zabıta teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümü kutlandı. Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Ercan Aksu’yu ziyaret etti. Kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında açık havada Zabıta ekipleri ile bir araya gelen Başkan Deveci, mesai arkadaşlarına çiçek takdim etti. Zabıtanın tüm kentte belediyeyi temsil eden önemli bir birim olduğunu belirten Başkan Deveci, “Belediye kurumunu, Belediye Başkanı’nı hem kamu görevlisi olarak hem de belediye çalışanı olarak zabıtanın mevzuatta tanımlanan görevleri dışında tüm diğer alanlarda siz temsil ediyorsunuz. Belediye zabıtasının tarihine baktığımızda Göktürkler döneminde Orhun Yazıtları’na kadar uzanıyor. Teşkilat, Osmanlı’nın son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ‘zabıta’ adını almaya başlıyor. 1930’da 1580 sayılı Kanun ile ‘belediye zabıtası’ kavramı oluşuyor” dedi.



"Her türlü zorlukta yanınızdayım"

Tüm dünyanın korona virüs pandemisi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Başkan Cemil Deveci, “Siz de Atakum’da pandemi sürecinde önemli görevler üstleniyorsunuz. Zor bir dönemden geçiyoruz, sağlığınıza dikkat edin. Toplumun sağlığını koruyacak çalışmalar yapmakla yükümlüsünüz. Yani bu kentin sağlığı sizden sorulur. Pandemi döneminde yönetmeliklerin, kanunların ötesinde bir sorumluluğunuz var. Zabıta teşkilatı olmazsa Atakum Belediyesi olmaz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum, sorumluluklarınızın altını bir kez daha çizmek için söylüyorum. Her türlü zorluğunuzda ben sizin yanınızdayım. Zabıta Haftanızı kutluyorum, sizlere ve ailenize sağlık diliyorum, başarı diliyorum” diye konuştu.

Ziyareti için Başkan Deveci’ye teşekkür eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Ercan Aksu, “Bu hafta, Osmanlı’dan günümüze gelen köklü zabıta teşkilatımızın 194. kuruluş haftası. Her yıl eylül ayının biri ile yedisi arasında kutlanıyor. Bizler de haftamızı kutladığınız için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.