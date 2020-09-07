Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) KARADENİZLİ balıkçıların ağlarını bu sezon palamut doldurdu. 400-500 gram palamut tanesi 14 TL'den tezgahlarda yer aldı. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Balıkçılar 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni av sezonuyla 'vira bismillah' dedi. Özellikle Karadenizli balıkçıların ağlarını bu sezon palamut doldurdu. Palamutta yaşanan bolluk, balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Sezonun ilk gününde tanesi 20 TL'den satılan 400-500 gram ağırlığındaki palamudun fiyatı 14 liraya düştü. İstavrit kilosu 20, mezgit 20, barbun ise 30 TL'den tezgahlarda yer aldı. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

'VATANDAŞ BALIĞA DOYACAK'

35 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, yeni av sezonunun çok güzel başladığını söyleyerek, "Geçen yıla göre bu yıl palamut bol. İstavrit, mezgit, barbunda da bolluk var. Vatandaşlarımızın bu yıl uygun fiyata balık yiyeceğini tahmin ediyorum. Geçen sezon palamut hiç yoktu, bu yıl çok iyi başladı. Hamsi bile çıkmaya başladı. Palamudun tanesi 400-500 gram geliyor, tanesi 14 liradan satılıyor. Havalar soğumaya başlarsa tanesi 8-10 TL'ye kadar düşebilir. Önceki yıllara göre beklentimiz çok yüksek. Bu sene miletimiz balığa doyacak, ucuz bir şekilde balık yiyecek inşallah. Son 10 yıldan bu yana en güzel sezon başlangıcını yaşıyoruz şu anda. Bu yıl balıkçının yüzü gülecek" dedi.

'PALAMUTTA BOLLUK VAR'

Doğukan Yılmaz ise bu av sezonunda bolluk yaşandığını belirterek, "Denizimizde göstergeler çok iyi. Vatandaşlarımızın balığa talebi çok fazla. İnsanlar balığı özlemişler. Denizde bereket var. Özellikle palamut. İstavrit, çinekop, barbun çok fazla geliyor. Biz de balıkçılar olarak çok memnunuz. Hamsi de kendini göstermeye başladı. Yüzümüz gülüyor. Son 2 yıl üzerine bu yıl daha bol ve bereketli bir sezon. Çok iyi başladığını net söyleyebiliriz. Geçen yıl palamudun tanesi 30 TL satılıyordu, bu yıl fiyat yarı yarıya düştü. Daha da fiyatının düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu an palamudun tane fiyatı gramına göre 10-15 TL" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-09-07 14:26:38



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