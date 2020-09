SAMÜ’de önlisans ve lisans eğitimi 'uzaktan', lisansüstü eğitim ise 'örgün'

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), 20202021 akademik yılı güz döneminde önlisans ve lisans eğitimi 'uzaktan' öğretim teknikleri kullanılarak, lisansüstü eğitimi ise 'örgün' olarak verme kararı aldı.

SAMÜ, 20202021 eğitimöğretim yılı güz dönemine ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan Samsun Üniversitesi eğitim öğretim faaliyetleri yanında bilimsel araştırma ve ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla gelişmesini sürdürmektedir. Akademik ve idari personeli ile birlikte, geleceklerini inşa etmek, mesleklerini ve hayat yollarını çizmek için bizi tercih etmiş öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerin ve eğitimleri süresince elde edecekleri kazanımların ulusal ve uluslararası standartlarda olmasını sağlamanın yanında sağlıklarını da korumanın en önemli görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılı eğitimin nasıl yürütüleceği konusunda başta Yükseköğretim Kurulumuz olmak üzere Covid19 salgını ile etkin mücadele eden Sağlık Bakanlığının yetkin kurullarının tavsiye kararları yanında akademik personelimiz, öğrencilerimiz ve şehrimizin pandemi kurulunun da görüşleri üniversite senatomuzda enine boyuna tartışılmıştır. Covid19 salgınının son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artma trendine girmesi salgının oluşturduğu risklerin her alanda devam etmesi, eğitimin örgün yani yüz yüze yapılmasının uygun olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu gerçek karşısında kamu sağlığına katkı sağlamak amacıyla, 20202021 akademik yılı güz döneminde nitelikten asla ödün verilmemesi önceliği ve salgının seyrine göre öğretim metodunda değişiklik yapılabileceği çekincesiyle, önlisans ve lisans eğitimi uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak, lisansüstü eğitim ise örgün olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütülecektir. Yabancı dil hazırlık sınıfları tamamen uzaktan eğitim ile yapılacaktır. Bu eğitimler etkileşimli olarak senkron çevrimiçi oturumlarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca dersler kaydedilerek öğrenme yönetim sistemine yüklenecek ve asenkron olarak da öğrencilerimiz tarafından takip edilebilecektir. Önlisans ve Lisans düzeyindeki dersler uzaktan eğitim ile çevrimiçi senkron olarak verilecektir. Bu dersler de yine kaydedilecek ve öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrencilerimiz tarafından istenildiğinde tekrar tekrar izlenebilecektir. Derslerin yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla verilmesi arasında program ve ders çıktılarının sağlanması açısından bir farklılığın olmadığı prensibi gözetilerek ölçme ve değerlendirme araçlarının (sınavlar, ödevler, vd.) uygulama yöntemlerinde de düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre dönem içi sınavlarının çevrimiçi veya dersin içeriğine göre ödev, proje, vb. dijital imkânlar kullanılarak, ancak dönem sonu sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda bu derslerin sıkıştırılmış bir program dahilinde yarıyıl sonunda veya bahar yarıyılında, bunun da mümkün olmaması durumunda yaz döneminde yapılmasına karar verilmiştir” denildi.



Lisansüstü programlar tamamen yüz yüze

Sınıf mevcutlarının düşük olması sebebiyle lisansüstü programların ise tamamen yüz yüze yürütülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu esnada salgına karşı tedbir kuralları azami ve sıkı bir şekilde uygulanacaktır. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim sistemimize ve altyapımıza erişimlerini sağlayacak imkânlara akademik yıl başına kadar sahip olacaklarını ümit etmekteyiz. Bu şekilde derslerin daha verimli geçeceği açıktır. Ancak bu imkânları kısıtlı olan öğrencilerimiz için üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları kullanıma açık olacaktır. Aynı şekilde bütün araştırma ve eğitim laboratuvarlarımız da akademik personelimizin kullanımına her zaman olduğu gibi açık olacaktır. Bu mekanların kullanımında salgın şartları dikkate alınarak dezenfektasyon, koruyucu ekipman, sosyal mesafe kuralları daima gözetilecektir. Covid19 salgınından korunmak ve kamu sağlığı önceliğinde kaliteden ödün vermeden sağlıklı ve verimli bir eğitim öğretim dönemi geçirmek ve millet olarak eski normalimize bir an önce kavuşmak dileğiyle kamuoyuna duyurulur.”

