Samsun'da arazi anlaşmazlığında kan döküldü

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Akçatarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(64), aralarındaki arazi anlaşmazlığı meselesinden dolayı tartıştığı B.K.'ye (32) tüfekle ateş ederek kolundan yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan B.K. tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.