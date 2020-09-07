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Ağustos ayında 11,4 milyon TL trafik cezası kesildi Samsun Emniyetinin ağustos ayı faaliyetleri

İHA

Ağustos ayında 11,4 milyon TL trafik cezası kesildi Samsun Emniyetinin ağustos ayı faaliyetleri

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından ağustos ayında yapılan trafik denetimlerinde 9 bin 790 araç sürücüsü ve 20 bin 117 araca 11 milyon 46 bin 268 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.
Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün 0131 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda; Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce 0131 Ağustos tarihleri arasında 125 bin 14 şahsın GBT kontrolü yapılmış, yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 297 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 41 bin 54 adet araç kontrol edilmiş, 2 bin 506 adet araca işlem yapılmış, 26 ruhsatsız tabanca, 31 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, 450 adet çeşitli çaplarda fişek, 188 adet kesici alet, 22 gram esrar maddesi, 1 gram kokain, 12 gram sentetik kannabinoid, 261 adet sentetik ecza (GericaLyrca) hap, 2 gram metanfematin ve 5 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

Terörle mücadele
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 0131 Ağustos tarihleri arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 18 şahıs ve DHKP/C Terör Örgütünün propagandasını yapma suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:
“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 01 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında 5 adet FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma, 5 adet 5607 sayılı Kanun’a muhalefet, 1 adet 2863 sayılı Kanun’a muhalefet, 9 adet 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçu, 6 adet resmi belgede sahtecilik ve 1 adet tefecilik olmak üzere toplam 27 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 32 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Bu olaylarda 12 adet tabanca, 225 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 1 adet delici kesici alet, 12 adet şarjör, 138 paket sigara, 38 şişe içki, 100 paket çay, 36 adet emtia, 86 paket nargile tütünü, 5 adet cep telefonu, 1 adet tarihi eser, 14 şişe etil alkol, 4 adet sürücü belgesi, 2 adet borç senedi, 30 adet Regapen 300 mg. sentetik ecza hap, 11 adet Gerica 300 mg. sentetik ecza hap ve 6,99 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.”

Narkotik suçlarla mücadele
Açıklamada narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan faaliyetler şöyle sıralandı:
“Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 01 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 189 olay meydana gelmiş, meydana gelen olaylarda 250 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen olaylarda; 17 kg 444,82 gram esrar, 16 kg 636,03 gram sentetik kannabinoid, 27 kg 272 gram eroin, 3 bin 453 adet sentetik ecza, 19 adet ecstasy hap, 1.041 kök kenevir, 111,25 gr metamfetamin, 2,41 gram kokain ele geçirilmiştir.”

11 milyon 46 bin 268 TL ceza
Trafik denetimlerinde ise 9 bin 790 araç sürücüsü ve 20 bin 117 araca 11 milyon 46 bin 268 TL cezai işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada şu veriler aktarıldı:
“Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında; 01 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında 100 bin 997 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 9 bin 790 araç sürücüsü ve 20 bin 117 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 11 milyon 46 bin 268 TL cezai işlem uygulanmıştır. 405 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 852 araç trafikten men edilmiştir. 36 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış, 534 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 1.780 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 289 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 699 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 86 araca fazla yolcu taşımaktan, 1668 araca kırmızı ışık ihlalinden, 1636 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 405 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 5 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan 11 araç sürücüsüne ilgili Belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 380 kişiye trafik eğitimi verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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