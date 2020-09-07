Tuvalette unuttuğu tabancayı çaldılar

Samsun'da bir kişinin tuvalette unuttuğu tabanca çalındı.
Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Kılıçdede Camii tuvaletinde meydana geldi. Tuvalete giden H.Ç.(67) taşıma ruhsatlı tabancasını poşet içinde tuvaletin lavabosunda asılı unuttu. Silahını unuttuğunu fark edince geri giden H.Ç. çalındığını fark edince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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