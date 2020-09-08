FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındığı ileri sürelen bir astsubay gözaltına alındı.

Ediniline bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hakkında yakalama kararı çıkartılan Astsubay H.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.