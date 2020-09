Denizlerde av sezonu açıldı, Karadeniz'de balık halinde yoğunluk oluştu

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balık halinde de yoğunluk yaşanıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen mezat ile tonlarca balık satışa çıkarılıp, alıcılarıyla buluşuyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte Karadenizli balıkçıların ağları balıklarla dolarken, tutulan balıkların satışı ile ilgili de yoğunluk yaşanıyor. Karadeniz'de teknelerin dönüşüyle birlikte Samsun Balık Hali'nde de sabahın erken saatlerinde hareketlilik yaşanıyor. Kasalarla hale alınan balıklar, mezat usulü satışa çıkarılıp, balıkçı esnafının beğenisine sunuluyor. Esnaf tarafından alınan balıklar, başta Karadeniz Bölgesi'ndeki iller olmak üzere, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Çorum, Sivas, Amasya gibi kentlere de gönderiliyor.

'KARADENİZ'İN BALIK PİYASASI BURADA BELLİ OLUR'

40 yıldır balıkçılık yapan Recep Yılmaz, "Burası ihale salonudur. Ayrıca mezat salonu da denir. Denizde tutulan balıklar buraya getirilir. Burada mezat yapılıp, balıklar satılır. Esnaf olarak her gece buraya gelip, toptan balığımızı alırız. Buradan tezgahlara götürüp satarız. Samsun'un hatta Karadeniz'in balık piyasası burada belli olur. Akşam 20:00'dan itibaren hale balık gelmeye başlar sabah 04:00 ile 06:00 arasında mezat yapılır" dedi.

'İHALEYLE FİYATI BELİRLENİYOR'

Habil Yurtseven ise balıkçıların toptan alışveriş yapmak için hale geldiğini söyleyerek, "Mezat 04:00'de başlar. Herkes balıklara bakar ve komisyoncular tarafından ihale usulüyle satılır. Mezat yapılmadan sadece hamsi satılır. Hamsi ayrı bir perona çekilir, kasa fiyatı belirlenir ve o fiyata satılır. Her gece kasalarca balık buraya gelir. Buradan İstanbul, Ankara, Trabzon, Çorum ve Kayseri'ye balık gider. Balığın fiyatı ihale usulüyle belirleniyor. 200 TL ile başlayıp 100 TL'ye de inebilir 400 TL'ye de çıkabilir. Fiyatı alıcılar belirliyor" diye konuştu.

