Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun’un Terme ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Evci Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan C.K.C. idaresindeki 34 UV 3873 plakalı otomobil, Evci Sapağı'ndan karayoluna çıkan A.Ç.'nin kullandığı 58 FK 055 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavşağa savrulan araçlarda bulunan A.Ç. ve M.C. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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