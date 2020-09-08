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Tüketici hakem heyetlerine şikayet yağdı, “ayıplı mal” başı çekti Samsun’da tüketici hakem heyetlerine 5 bin 862 başvuru yapıldı 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü ise aleyhine sonuçlandı

İHA

Tüketici hakem heyetlerine şikayet yağdı, “ayıplı mal” başı çekti Samsun’da tüketici hakem heyetlerine 5 bin 862 başvuru yapıldı 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü ise aleyhine sonuçlandı

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine 2020 yılı ilk 8 ayı içerisinde 5 bin 862 başvuru yapıldı. Alınan 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü aleyhine sonuçlanırken, en çok şikayet ise “ayıplı mal” hakkında yapıldı.
Tüketici ve satıcı ve/veya sağlayıcı arasında ortaya çıkan olası uyuşmazlıkların çözümlenmesinde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Bu başvurularda belirli parasal sınırlar geçerli.
6502 sayılı Kanun’da konu hakkında, "Değeri 6 bin 920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 10 bin 390 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda il hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklara il hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz" deniliyor.
Samsun’da 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklara bakan İl Hakem Heyeti ile birlikte, 6 bin 920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarla ilgilenen Atakum, İlkadım ve Canik İlçe Hakem Heyetleri olmak üzere 4 adet başvuru mercii bulunuyor. Bu mercilerde 2020 yılı ilk 8 ay toplamında 5 bin 862 başvuru kabul edildi. Başvuruların henüz 5 bin 455’inde karara varıldı.
5 bin 862 başvurunun 130’u İl Hakem Heyetine, 2 bin 303’ü Atakum İlçe Hakem Heyetine, 1079’u Canik İlçe Hakem Heyetine, 2 bin 350’si İlkadım İlçe Hakem Heyetine yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda alınan 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü ise aleyhine olarak gerçekleşti.
Tüketiciler tarafından en çok şikayet edilen konular; 3 bin 123 başvuruyla “ayıplı mal”, 965 başvuruyla “diğer hizmetler”, 898 başvuruyla “finansal hizmetler sektörü”, 543 başvuruyla “abonelik hizmetleri sektörü”, 247 başvuruyla “ulaşım/sağlık/eğitim hizmetleri sektörü” ve 86 başvuruyla “turizm hizmetleri sektörü” oldu.
İlk 8 ayda alınan kararlarda “ayıplı mal”, “ulaşım/sağlık/eğitim hizmetleri sektörü”, “finansal hizmetler sektörü” ve “turizm hizmetleri sektörü” ile ilgili yapılan başvurular tüketici lehine kararların çoğunlukta olduğu konular olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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