Tüketici hakem heyetlerine şikayet yağdı, “ayıplı mal” başı çekti Samsun’da tüketici hakem heyetlerine 5 bin 862 başvuru yapıldı 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü ise aleyhine sonuçlandı

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine 2020 yılı ilk 8 ayı içerisinde 5 bin 862 başvuru yapıldı. Alınan 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü aleyhine sonuçlanırken, en çok şikayet ise “ayıplı mal” hakkında yapıldı.

Tüketici ve satıcı ve/veya sağlayıcı arasında ortaya çıkan olası uyuşmazlıkların çözümlenmesinde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Bu başvurularda belirli parasal sınırlar geçerli.

6502 sayılı Kanun’da konu hakkında, "Değeri 6 bin 920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 10 bin 390 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda il hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklara il hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz" deniliyor.

Samsun’da 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklara bakan İl Hakem Heyeti ile birlikte, 6 bin 920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarla ilgilenen Atakum, İlkadım ve Canik İlçe Hakem Heyetleri olmak üzere 4 adet başvuru mercii bulunuyor. Bu mercilerde 2020 yılı ilk 8 ay toplamında 5 bin 862 başvuru kabul edildi. Başvuruların henüz 5 bin 455’inde karara varıldı.

5 bin 862 başvurunun 130’u İl Hakem Heyetine, 2 bin 303’ü Atakum İlçe Hakem Heyetine, 1079’u Canik İlçe Hakem Heyetine, 2 bin 350’si İlkadım İlçe Hakem Heyetine yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda alınan 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü ise aleyhine olarak gerçekleşti.

Tüketiciler tarafından en çok şikayet edilen konular; 3 bin 123 başvuruyla “ayıplı mal”, 965 başvuruyla “diğer hizmetler”, 898 başvuruyla “finansal hizmetler sektörü”, 543 başvuruyla “abonelik hizmetleri sektörü”, 247 başvuruyla “ulaşım/sağlık/eğitim hizmetleri sektörü” ve 86 başvuruyla “turizm hizmetleri sektörü” oldu.

İlk 8 ayda alınan kararlarda “ayıplı mal”, “ulaşım/sağlık/eğitim hizmetleri sektörü”, “finansal hizmetler sektörü” ve “turizm hizmetleri sektörü” ile ilgili yapılan başvurular tüketici lehine kararların çoğunlukta olduğu konular olarak kayda geçti.

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