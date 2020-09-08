Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’ye kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yaşanabilecek muhtemel afetlere karşı dikkatli olunması istendi.

Müdürlük tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Eylül Çarşamba günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2), Samsun’un doğusu ile Ordu’nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (5175 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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