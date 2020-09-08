Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Su kesintisinin sebebi trafo patlaması” “2021 yılı çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Su kesintisinin sebebi trafo patlaması” “2021 yılı çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek”

İHA

Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Su kesintisinin sebebi trafo patlaması” “2021 yılı çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 300 bini aşkın nüfuslu İlkadım ilçesinde yaşanan su kesintisi sorununun ‘trafo patlaması sonucu’ meydana geldiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. 39 gündem ve gündem dışı maddelerin görüşüldüğü mecliste sadece “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” kapsamında sunulan ve destek almaya hak kazanan 764 bin 150 euro bütçeli “BSBCircleconKnowing Circular Economy İn Black Sea Basın” projesinin yüzde 8 eş finansmanının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak projenin uygulanması ve Mustafa Demir’in yetkili kılınması maddesi, aciliyetinden dolayı önce ilgili komisyona havale edildi daha sonra da mecliste görüşülerek karara bağlandı. Diğer maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Demir, maddelerin havale edilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

“Su kesintisinin sebebi trafo patlaması”
İlkadım ilçesindeki bazı mahallelerde yaşanan su kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan ve kesintinin terfi istasyonundaki trafonun patlaması sonucu tanklardaki suyun boşalmasının neden olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bir su kesintisi oldu. Bir su kesintisinin eve ve aileye neler yaşatabileceğini hepimiz yaşadık, biliriz. Kökçüoğlu Mahallesi’nde bir trafo patladı. Daha sonra diğer yerlerdeki sular da boşaldı. 4 saat gibi bir sürede o trafoyu yeniden inşa ettik. Ama bu trafo kul yapısı. Çok uzun yıllardır kullanılan trafo yandı. Onu da değiştik. Bunu bile bazen siyasi olarak kullananlar oluyor. Bu bana çok şey yapmıyor da çalışan arkadaşların emeğinin hakkı verilmeyince üzülüyorum. Biz neyin peşindeyiz? 17 ilçemiz de dahil 80 yıllık projeksiyonda memba kalitesinde su peşindeyiz. Bunların yatırım maliyeti de 1,5 milyar TL. SASKİ’nin mali durumuna rağmen bunu yapacağız. Yaptığımızda SASKİ’nin yıllık bütçesine bu tesislerin minimum tasarruf katkısı 150 milyon TL olacak. 10 yılda bütün yatırımlarımızı amorti ediyor” dedi.

“2021 yılı çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek”
Başkan Demir, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasına başlandığını ifade ederek, “Stratejik plan ve bütçe çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediyenin tüm üst kademesiyle birlikte çalışmaları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki sene Allah’ın izniyle çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek. Orada bugüne kadar gündemde de olmayan birçok proje var. 2021 yılı bütçesine meclis borçlanması değil de yatırım kalemlerini de koyup öyle bir bütçe getiriyoruz. Reel bir bütçe olacak. 2021 yılı bizim sadece yatırım için Fen İşleri Dairesi Başkanlığının dışında 300 milyon TL’nin üzerinde bir harcama yapacağız. Bunun çok büyük bir bölümü Dünya Bankası kaynakları ve bakanlık kaynaklarından olacak. Onların da bizim bütçemizde miktar olarak görünmesi gerekiyor. Bir borçlanma ön göreceğiz ama kesin hesabında borçlanma yüzde 1520 dolayında gerçekleşecek. Öyle bir bütçe getiriyoruz” diye konuştu.
Pandemi sürecinden de bahseden Demir, şunları söyledi:
“Pandemi süreci önemli. Gözle görülmeyen bir varlık ile baş etmeye çalışıyoruz. Korona virüsü ilk çıktığında 65 yaş üstünde etkili oluyor diye düşünüyorduk ama her yaştan insan üzerinde etki gösterdiğini gördük. Kurban Bayramı, yaz dönemi ve insanlarının düğünlerinin olmasından dolayı virüsün yayılımında yeniden bir artış söz konusu oldu. Nüfusa göre bakıldığında Samsun bu konuda alınan tedbirler ve halkımızın katkısıyla, il, ilçe belediyeleri, valilik, pandemi kurulu kararlarıyla birlikte bu konuda salgın riskini arttıracak her türlü konuda denetim, eğitim ve halkımızla iletişim konusunda süreci en iyi şekilde geçirmeyi gayret ediyoruz. Kurallara riayet ya da dikkat konusunda az sayıda vatandaşımızın buna dikkat etmediğini de görüyoruz. Bu konuda hepimiz sorumluyuz. Önümüzdeki yıl bütçesinde pandemiyi dikkate aldık. Biz 2020 yılı bütçesini pandemiden önce geçirmiştik. Gelirlerimiz pandemide yüzde 50 düştü. Ama biz o bütçeyle de Samsun’da iyi bir dayanışmayla bu süreçte bizden hizmet bekleyen her yere destek olduk. Haklı hiçbir talebi de geri çevirmedik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’ye kuvvetli yağış uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji ...
Samsun’da polisten fazla yolcu denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da polisten fazla yolcu denetimi
Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı koronaya yakalandı Samsun’un Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı’nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı koronaya ...
Demir boru hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER Demir boru hırsızlığına gözaltı
Polis teşkilatına 426 taze kan Polis okulunda 426 öğrencinin mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Polis teşkilatına 426 taze kan Polis okulunda 426 ...
Başkan Demirtaş: “Topyekun temizlik çalışması başlattık”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Topyekun temizlik çalışması ...
Engellileri mutlu eden çalışma Sakatlar Derneği bahçesine çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Engellileri mutlu eden çalışma Sakatlar Derneği ...
Yaralı köpek 1 ayda tedavi edildi
YEREL HABERLER Yaralı köpek 1 ayda tedavi edildi
Atakum Belediyesi’nden HES kodlu pandemi önlemi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden HES kodlu pandemi önlemi
Tüketici hakem heyetlerine şikayet yağdı, “ayıplı mal” başı çekti Samsun’da tüketici hakem heyetlerine 5 bin 862 başvuru yapıldı 5 bin 455 kararın 3 bin 398’i tüketici lehine, 2013’ü ise aleyhine sonuçlandı
YEREL HABERLER Tüketici hakem heyetlerine şikayet yağdı, “ayıplı ...
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Denizlerde av sezonu açıldı, Karadeniz'de balık halinde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Denizlerde av sezonu açıldı, Karadeniz'de balık ...
Çarşamba’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Çarşamba’da korkutan yangın
Rektör Ünal: “Üniversiteyi daha da iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Üniversiteyi daha da iyi bir konuma ...
Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonu 19 Mayıs ilçesinden
YEREL HABERLER Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonu 19 Mayıs ...
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi etti Samsunlu doktor kendi hastalığını bıraktı yüzlerce korona hastasına şifa oldu İşte gerçek ’Hekimoğlu’
YEREL HABERLER MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi ...
FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında
YEREL HABERLER FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında
Samsun'da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu şahıs 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu şahıs 6 ...
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı ...
Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici ...
Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici öldü / Fotoğraf
YEREL HABERLER Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici öldü ...
Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici öldü 
YEREL HABERLER Samsun'da denizde öğrencisini kurtaran, öğretici ...
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X