İLKEM'de yeni kurs dönemi başladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın büyük önem verdiği ve geçtiğimiz yıl birçok başarılı öğrenci yetiştiren İlkadım Belediyesi Etüt ve Eğitim Merkezlerinde (İLKEM) yeni kurs dönemi başladı.



İLKEM ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde başlayan yeni dönemde, korona virüs tedbirleri kapsamında sadece 8. sınıflar LGS hazırlık ve 12. sınıflar ile mezun öğrenciler için YKS hazırlık kurslarının verileceği İLKEM’de ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi. Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz ve İLKEM öğretmenleri katıldı.



"Genç kardeşlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız"

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, “Tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte geleceğimizin umudu olan ve zorlu bir sınava girecek olan öğrencilerimiz için özverili bir şekilde çalışacağız. Pandemi nedeni ile yaşanabilecek zorlukları da en aza indirerek sağlıklı bir ortam da genç kardeşlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Bu kursların gerçekleşmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen başta İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.



"Yeni dönemde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz"

Ardından söz alarak öğretmenlere hitap eden İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Burada hem belediyemizin görevlileri hem İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz ve çalışanlarımız hem de öğretmenlerimiz zorlu bir dönemde özverili bir çalışmaya imza atıyorlar. Maddi bir kazanç gözetmeden eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayarak önümüzdeki yıl sınava girecek olan öğrencilerimize modern bir ortamda eğitim verecekler. Bu eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarılar getirmesi dileklerimle önümüzdeki dönemin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



"Vatanını seven başarılı bireyler yetiştiriyoruz"

Son olarak söz alarak İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başarı dileklerini ileten İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ise, “Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmaların temelinde vatanına bağlı, bayrağını seven, geleceğe umutla bakabilen ve başarılı nesiller yetiştirme arzusu var. Yaptığımız her çalışmanın özünü bu aziz vatanı daha ileriye götürecek bilgi ve birikime sahip, kültürünü tanıyarak ona sahip çıkan bireyler yetiştirmek oluşturuyor. Bu düşüncelerle geçtiğimiz yıllarda derece alan pek çok öğrencisi olan İLKEM’de yeni bir eğitim yılına başlamış bulunuyoruz. Bir birinden başarılı ve özverili öğretmenlerimizle maddi hiçbir beklentimiz olmadan bu kurslarımızı hayata geçiriyoruz ve bundan sonra da daha büyük başarıları öğrencilerimize yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza başkanımız Necattin Demirtaş ve şahsım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.