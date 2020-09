Karadeniz’de bir ilk Kadın kanser hastaları OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Kadın Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Polikliniği sayesinde doğurganlıklarını koruyarak kanserden kurtulabilecek

– Karadeniz’de bir ilk olarak Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Kadın Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Polikliniği sayesinde kadın kanser hastaları doğurganlıklarını koruyarak kanserden kurtulabilecek.

Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm illerden gelen hastalara hizmet vermek için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Yalçın, kadın hastalıkları kanserlerini tedavi etmek üzere Jinekolojik Onkoloji Polikliniğinde hizmet vermeye başladı. OMÜ bünyesinde ilk kez alanında özel uzman kadın hastalıkları kanserlerini tedavi ve takip eden bir bölüm açıldı. Bu bölüm özellikle kadınların doğurma yeteneğini kaybetmeden üniversite bünyesinde bulunan tüp bebek merkezinde yumurta ve yumurtalık dondurulmasını sağlayarak hizmet verecek.

Açılan yeni bölüm hakkında bilgiler veren OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölümü Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, “Bizim amacımız bu bölgedeki insanların, OMÜ Tıp Fakültesinde nasıl bir jinekolog onkolog var ve neler yapabiliyor. Bunları bilmesidir. Yıllardır Ankara’ya İstanbul’a ya da yurt dışına ameliyat olmak için giden ve bu konuda bir sürü para ve zaman harcayan hastalarımız bundan kurtulacaklar. Bölge için çok büyük bir hizmet olacak. Doğurganlığı engellemeyecek şekilde, doğurganlığı koruyan yaklaşımlar yapılacak. Tüp Bebek Merkezi olarak her türlü yumurta, yumurtalık dokusunu ve embriyoyu dondurabiliyoruz. İleriye dönük kişinin tekrar çocuk sahibi olabilmesi için her türlü donanıma sahibiz. İnşallah bölgemiz için hayırlı olur. Bölgemizdeki tüm hastaların daha az parayla daha az vakit ve zahmet harcayarak en iyi hizmeti alacaklarını düşünüyoruz. OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Polikliniği herkese hayırlı olsun” dedi.



“Karadeniz’de bir üniversite bünyesinde ilk”

Bir devlet üniversitesinde jinekolojik onkoloji polikliniği ve jinekolojik onkoloji yan dalı açılmış olmasının çok büyük bir hizmet olduğunun altını çizen Doç. Dr. Davut Güven, “Türkiye’de Karadeniz dahil onkoloji ile ilgilenen birçok doktor arkadaş var ama burada özellik; Karadeniz’de bir üniversite bünyesinde ilk kez bir jinekolojik onkoloji polikliniği ve jinekolojik onkoloji yan dalı açılmış durumda. Zaten kısa bir süre sonra jinekolojik onkoloji polikliniği ya da bilim dalının fellow (yandal uzmanlık eğitimi alan kişi) yetiştirebilen, onkolojik cerrahi yaklaşımları diğer illerde ve merkezlerde yapabilen kişileri yetiştiren bir bölüm olmasını istiyoruz. İbrahim hocamız belli bir süre sonra jinekolojik onkolog da yetiştirecek. Bunu bir üniversite bünyesinde toplamak çok önemli bir iş. Bireysel çabalar ülkemiz için önemli ama burada bir grup ve kurum çatısı altında bir yan dal oluşturduk. Buranın da aktif ve güçlü bir şekilde çalışacağına inanıyorum” diye konuştu.



Doç. Dr. Yalçın: “Kullandığımız tedavi yöntemleri üremeyi engellemeyecek tedavi yöntemleridir”

Üremiyi engellemeyecek tedavi yöntemleri ile kadın kanserlerini tedavi ettiklerini belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Yalçın, “Kanserlerin tarama ve tedavisi ile ilgileniyoruz. Jinekolojik onkoloji olduğu için kadın kanserleri, rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserlerinin hem taramasını hem de cerrahi tedavisi ve sonrasında da tedavilerinin planlanmasında hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Cerrahi tedavileri hem laparatomi dediğimiz açık ameliyat hem de laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat yöntemleriyle gerçekleştirebiliyoruz. Her yaştan hastanın gerekli ameliyatı ve tedavisi özenle düzenlenmekle beraber özellikle genç hastalarda kullandığımız tedavi yöntemleri üremeyi engellemeyecek tedavi yöntemleridir. Genç hastalarımızda yumurtalık kanseri olduğunda kanser olan yumurtalığı alıp, diğer yumurtalığı koruyarak, tüp bebek merkezi ile de iletişime geçerek gerekirse yumurtalık dokusu gerekirse yumurtaların dondurulması sağlanıyor. Rahim kanserinde de hastalara cerrahi tedavi öncesi ilaç tedavisi vererek rahmi koruyoruz. Rahim ağzı kanserinde de yumurtalıkların tamamı değil de rahim ağzının belirli bir kısmı çıkartılarak hastaların çocuk sahibi olabilmesine olanak sağlayacak şekilde tedavileri düzenleyebiliyoruz” şeklinde konuştu.



“Genç ve doğurgan çağındaki hastalarda doğurganlığı koruyarak kanseri tedavi ediyoruz”

Yaptıkları tedavi yöntemi hakkında detaylı bilgi veren Doç. Dr. İbrahim Yalçın, ayrıca şunları söyledi:

“OMÜ Tüp Bebek Merkezinde hem yumurtalık dokusu hem de yumurtalık hem de embriyo dondurulması işlemleri yapılıyor. Böylece hastalar kanser olmalarına rağmen doğurganlıklarını halen devam ettirebilmekteler. Hem kanserden iyileşmelerini sağlıyorlar hem de doğurganlıklarını devam ettirebiliyorlar. Kadın kanserleri ile ilgili poliklinik son zamanlarda bulunmamakla birlikte kadın kanserlerinin yan dal eğitimi de ülkemizde 2011 yılından beri veriliyor. Ben de bu ihtisası tamamlamış birisi olarak Samsun’da çalışmaya başlayacak ilk doktorum. Daha önce belki devlet hastanelerinde çalışmış insanlar olabilir ama üniversitede yan dal eğitimi alıp da çalışmaya başlayacak olan ilk doktorum. Bu şekilde de bir heyecanımız mevcut. Hastalara mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyoruz. Klinik olarak genç ve doğurgan çağındaki hastalarda doğurganlığı koruyarak kanseri tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Her hastanın tedavisi kişiseldir. Hastamızı detaylı bir muayeneden geçirdikten sonra hangi tedavinin hangi hastaya daha uygun olacağına karar verip, mümkün olduğunda doğurganlıklarını koruyoruz.”

Yıllardır başka şehirlere ve ülkelere tedavi olmaya giden kadınlar, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Polikliniği sayesinde Samsun’da tedavi olma şansını yakalayacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.