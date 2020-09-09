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Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı

DHA

Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da gagası ve ayağına olta takılması sonucu yaralanan martı, hayvan gönüllüleri tarafından kurtarılıp, tedavi edilerek doğaya bırakıldı. 
Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde yaşayan Ayşen ve sağlıkçı komşusu İsmail Keskin, sabahın erken saatlerinde evlerinin önünde yaralı bir martı gördü. Gagasına olta takılıp, yaralandığı anlaşılan martı, çırpındıkça oltanın diğer iğnesini de ayağına taktı. Yaralı martı, götürüldüğü sağlık personeli İsmail Keskin'in müdahalesiyle oltadan kurtarıldı. Tedavi edilen martı, doğaya bırakıldı. 
Evlerinin bahçesine taşıdıkları martıyı kurtarmak için mücadele veren Samsun Hayvan Gönüllüleri Derneği (HAGDER) gönüllüsü Ayşen Altansoy, balıkçılara seslenerek, "Tamam çok güzel balıkları tutuyorsunuz da, yaptığınızı beğendiniz mi? Bırakmışsınız olta ucunuzu, bir ucu martının gagasına bir ucu da ayağına takılmış. Sabahın 7.30'unda bu yavru benim evimin önüne gelerek yardım istedi. Yapmayın, canlara kıymayın. Sizin dikkatsizliğinizden dolayı bu hayvanlar neden ölsünler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-09-09 09:48:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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