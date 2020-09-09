Samsun’da salgınla mücadelede 774 şahsa 660 bin 803 TL ceza kesildi

Samsun’da korona virüsüyle mücadele kapsamında 31 Ağustos7 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde 774 şahsa 660 bin 803 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 148 şahsa 44 bin 991 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 611 şahsa 593 bin 212 TL, toplamda 759 şahsa 638 bin 203 TL para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 13 şahsa 16 bin 300 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 2 şahsa 6 bin 300 TL, toplamda 15 şahsa 22 bin 600 TL para cezası uygulandı.

Korona virüsüyle mücadelede Samsun Valiliği olarak saha denetimlerini sıklaştırarak il bazında etkin bir mücadele yürüttüklerini, idari ve cezai işlem başlatmakta tereddüt etmediklerini söyleyen Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, saha denetimlerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vaka sayıları sıfırlanana kadar etkin bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasının indirilerek kolaylıkla HES kodu alınabileceğini de belirten Dağlı, “Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması, şeffaf bir şekilde korona virüsle ilgili tüm vaka ve bölge bilgilerini, risk düzeyini paylaşmaktadır. Uygulamayla vatandaşlarımız, yaşadıkları yerdeki risk düzeyini ve vakaların bulunduğu alanları görebilecek. Herkesin bu uygulamayı sık sık kontrol ederek hayatını buna göre düzenlemesi, bu haritayı bir yaşam kılavuzu olarak kullanması ve kırmızı gördüğü bölgelerden uzak durması salgınla mücadele açısından önem taşımaktadır” dedi.

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