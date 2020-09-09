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Samsun'da ani sağanak hazırlıksız yakaladı

İHA

Samsun'da bir anda bastıran sağanak ağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.

Samsun'da ani sağanak hazırlıksız yakaladı

Samsun'da bir anda bastıran sağanak ağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Uyarının ardından bugün ilk yağışlar Samsun merkezde görüldü. Aniden rüzgarla beraber sağanak bastırdı.
Havaların son günlerde iyi gitmesi nedeniyle birçok vatandaş yağmura bir önlem almamıştı. Kent merkezinde öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun yağmasıyla beraber insanlar kaçışarak kendilerine kuru yerler aradı.
Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından hayat normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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