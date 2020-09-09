Samsun’da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı

İHA

Samsun’da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında "Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi" Samsun’da başlatıldı.
Bu kapsamda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’nde manda yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret etti. İbrahim Sağlam’a Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin ve birlik personelinin de eşlik ettiği ziyaret sırasında; işletmede bir mandaya projede görevli Serbest Veteriner Hekim Halit Bülent Albayrak tarafından suni tohumlama uygulaması yapıldı.
İl Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde uygulanmakta olan 'Mandalarda Suni Tohumlama Projesi'nde 8 serbest veteriner hekim görevli olup, projede kullanılacak spermalar Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezinden temin edilmiştir. İlk etapta 250 doz sperma alınmış ve proje ile ilgili tüm malzemeler, bakanlık tarafından gönderilen proje ödeneği ile il müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir. Manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin arttırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama büyük önem arz etmektedir. İlimizde uygulanmaya başlanan proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün olacaktır” dedi.
İbrahim Sağlam daha sonrasında Bafra’nın Doğanca Mahallesi’ne giderek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından onaylanmış olan Manda Sütü İşleme ve Üretim ve Pazarlama Projesi kapsamında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından inşaatına başlanmış tesisi de ziyaret ederek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demirtaş: “Şehrimizin gelişmesi için el birliği yapacağız" Başkan Demirtaş'tan Vali Dağlı'ya Türk bayrağı tablosu
YEREL HABERLER Demirtaş: “Şehrimizin gelişmesi için el birliği ...
SAMDOB açık hava konserleriyle kapılarını açıyor
YEREL HABERLER SAMDOB açık hava konserleriyle kapılarını açıyor
Samsun'da ani sağanak hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Samsun'da ani sağanak hazırlıksız yakaladı
‘Lozan Parkı’ yenileniyor
YEREL HABERLER ‘Lozan Parkı’ yenileniyor
Korona ile mücadelede çocukların sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Korona ile mücadelede çocukların sağlığına dikkat
Samsun’da salgınla mücadelede 774 şahsa 660 bin 803 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Samsun’da salgınla mücadelede 774 şahsa 660 bin 803 ...
Kadınlar dikkat! 40 yaş üzerindeki kadınların yüzde 40'ında görülüyor
YEREL HABERLER Kadınlar dikkat! 40 yaş üzerindeki kadınların yüzde ...
Samsun'da uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak “Sınıf Tam Öğretmenim” projesi
YEREL HABERLER Samsun'da uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci ...
Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı
YEREL HABERLER Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı
2020 Yılının Üçüncü UNİ-DOKAP Üst Kurulu Toplantısı
YEREL HABERLER 2020 Yılının Üçüncü UNİ-DOKAP Üst Kurulu Toplantısı
Mühendislik Fakültesi Tanyeli Roket Takımının büyük başarısı
YEREL HABERLER Mühendislik Fakültesi Tanyeli Roket Takımının büyük ...
Samsun’da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara yok EBA öğrencilerin kapısına önüne kadar gidiyor Kırsal mahalledeki çocuklara EBA Mobil Destek Aracı
YEREL HABERLER Samsun’da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara ...
Samsun ’akıllı şehir’ oluyor Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Türkiye’nin en üst düzeydeki projesini gerçekleştireceğiz” “Sistem, pik saatlerde, belli saatlerde, trafik sayımını yapacak, ona göre ışık sürelerini kendiliğinden ayarlayacak”
YEREL HABERLER Samsun ’akıllı şehir’ oluyor Samsun Büyükşehir ...
19 Mayıs’ta her yer kırmızı-beyaz
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta her yer kırmızı-beyaz
Karadeniz’de bir ilk Kadın kanser hastaları OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Kadın Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Polikliniği sayesinde doğurganlıklarını koruyarak kanserden kurtulabilecek
YEREL HABERLER Karadeniz’de bir ilk Kadın kanser hastaları OMÜ Tıp ...
İntihar ihbarı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER İntihar ihbarı polisi alarma geçirdi
17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
YEREL HABERLER 17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
Samsun'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti
İLKEM'de yeni kurs dönemi başladı
YEREL HABERLER İLKEM'de yeni kurs dönemi başladı
Bafra'da HES uygulamasına afişli bilgilendirme
YEREL HABERLER Bafra'da HES uygulamasına afişli bilgilendirme
Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Su kesintisinin sebebi trafo patlaması” “2021 yılı çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir ...
Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’ye kuvvetli yağış uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji ...
Samsun’da polisten fazla yolcu denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da polisten fazla yolcu denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X