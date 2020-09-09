Rektör Ünal: “Eğitimde bir revizyona gireceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal: “Eğitimde bir revizyona gireceğiz”

İHA

Rektör Ünal: “Eğitimde bir revizyona gireceğiz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, dünyadaki gelişmeleri dikkate almak suretiyle ‘eğitimde bir revizyona’ gireceklerini açıkladı.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversiteşehir iş birliğini güçlendirerek toplumsal kalkınmayı geliştirmek amacıyla Samsun’un önde gelen “sivil toplum kuruluşlarıyla” istişare toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma alanları belirlemeyi amaçladıklarını belirterek, “Üniversitemizin belirlediği iki temel hedef var. Bunlardan bir tanesi eğitim. Yeni normal olarak isimlendirilen bu dönemde, dünyadaki gelişmeleri dikkate almak suretiyle eğitimde bir revizyona gireceğiz. Özellikle istihdam alanlarının beklentilerini, en az yüzde 60 oranında karşılayan yeterlilik hedefliyoruz. Kısacası öğrencilerimiz, sektörün kendisinden beklediği yeterliliğe sahip, ortalamanın üstünde donanıma sahip olarak diplomalarını alabilecekler. Bu hedefe ulaşabilmek için de her bölüm ve programın yeterliliğini yeniden konuşacağız ve arkasından müfredatı, yöntemi ve enstrümanları yeniden gözden geçirecek bir süreç içerisine girdik” dedi.

“ARGE çalışmalarına öncelik vererek eğitimi revize etmeyi amaçlıyoruz”
Üniversitenin bulunduğu kentin ve kendisini kuran idarenin beklentisini karşılamak için muadillerinden bir adım önde olması gerektiğini vurgulayan Rektör Ünal, “Üniversitemizden beklenen, diğer kurumlarda yapılamayanların burada yapılmasıdır. Bu noktada da üniversitelerin temel parametrelerinden biri olan bilgi üretmek devreye giriyor. Ancak üretilen bilginin işletilmesi, güncellenmesi, yeni araştırmalarla dünyadaki gelişmeleri takip edecek, rol üstlenecek noktaya gelmesi gerekiyor. Bu nedenle ikinci bir temel hedef olarak ArGe çalışmalarını öncelemek suretiyle, bilginin güncellemesini ve güncellenen bilgiyle eğitimin sürekli olarak kendini revize etmesini amaçlıyoruz. Bu noktada ARGE çalışmaları oldukça önemli. Özellikle şehrin ekonomisine, kültürüne, huzuruna ve devletimizin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak değer üretmek gerekiyor” diye konuştu.
Yeni dünyada yeni bir normal oluştuğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu her ne kadar bir dezavantaj gibi görünse de hedeflerimiz bakımından bir fırsat da oluşturuyor. Özellikle maliyet çısından baktığımızda, eğitim söz konusu olduğunda eğitimin maliyeti tartışılamaz. Sadece eğitim keyfiyeti ve niteliği tartışılabilir” ifadelerini kullandı.

“Ölçme ve değerlendirme sadece öğrenciyi değil akademisyeni ve sistemi de değerlendirir”
Kovid 19 salgını nedeniyle OMÜ’de uzaktan eğitime geçildiğini kaydeden Rektör Ünal, “Ancak eğitimin uzaktan olması, eğitimin bırakılması ya da sürece yayılması anlamına gelmiyor. Bu süreçte tüm bölüm ve programların temel alan bilgisini kayıt altına almayı ve mümkün olduğunca açık erişime sunmayı istiyoruz. Temel alan derslerinin üzerine ise akademisyenlerimizin yapacağı senkron derslerle bu süreci yöneteceğiz. Ölçme değerlendirmeyi de yüz yüze yapacağız. Çünkü biz ne yaptığımız görmek istiyoruz. Ölçme ve değerlendirme sadece öğrenciyi değil akademisyeni ve sistemi de değerlendirir. Nerede ve hangi şartlarda bulunduğunuzu size gösteren bir aynadır” şeklinde konuştu.

“Uygulamalı eğitim mutlaka yapılacak”
Eğitimin önemli bir parçası olan uygulamalı eğitimden vazgeçilmeyeceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Özellikle sağlık, mühendislik ve veterinerlik gibi alanlarda uygulamalı eğitim çok önemli. Hasta başı eğitimi olmayan bir hekimin, göreve başladığında yetersiz kalacağını tahmin edebiliyoruz. Bu nedenle kamuoyuna yaptığımız duyuruda yayılmış uygulama diye bir ifade kullandık. Bunun anlamı, uygulamalı eğitimin, başka bir eğitimöğretim döneminde ya da başka bir üniversitede de olsa mutlaka yapılacağıdır. Bu noktada da insana ve eğitme yatırım yapan sivil toplum kuruluşlarının desteği hâsıl oldu ve olacak” açıklamasında bulundu.

“Uygulamalı eğitimde sivil toplum kuruluşları devletin yükünü azaltabilir”
İlgili alanlarda, akredite edilmiş ve denetlenebilir sivil toplum kuruluşlarının, devletin yükünü azaltabileceğinin altını çizen Rektör Ünal konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bu noktada senato kararıyla, uygulamalı eğitim verebilecek potansiyele sahip sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ve anlık iletişim sağlanarak öğrencilerimiz bu kuruluşlardan uygulamalı eğitim alabilmeli bu da kredilerine yansımalıdır. Böylece hem üniversitelerin yükü azalacak hem de insan odaklı vakıf, dernek ve kuruluşlar profesyonelleşecektir. Bu sayede sahadaki gelişmeleri takip eden, alanında uzmanlaşmış nitelikli öğrenci yetiştirecek bir yapının kurulmasını hedefliyoruz.”
Pandemi sürecinde tüm kurumların maddi manevi tüm imkânlarını seferber etmesi gerektiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, sivil toplum kuruluşlarının sorularını yanıtlayarak görüşlerini aldı. Sürecin değerlendirilmesinin ardından istişare toplantısı sona erdi.
Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya; Türkiye Diyanet Vakfı Samsun İl Başkanı ve Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Şuayip Sevgi, Cihannüma Dayanışma Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tan, Kadın ve Demokrasi Derneği Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı, Ensar Vakfı Samsun Şube Başkanı İbrahim Erdin, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Yener Aksoy, Samsun İmam Hatipliler Mezunlar ve Mensuplar Derneği (SAMİMDER) Başkanı Mehmet Kozal, Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mümin Tan, Samsun İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Murat Albayrak, Samsun Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Hasan Duran, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, Anadolu Gençlik Derneği Samsun İl Başkanı Şenol Altun, Samsun Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç MÜSİAD Başkanı Muhammet Ali Sofi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan ...
Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası
YEREL HABERLER Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası
Jandarmadan kenevir ve esrar baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir ve esrar baskını
Samsun’da CHP’nin 97. yılı kutlandı Başkan Deveci: "CHP’nin ne Türkiye’de ne de dünyada bir benzeri yoktur"
YEREL HABERLER Samsun’da CHP’nin 97. yılı kutlandı Başkan Deveci: ...
Samsun’da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı
YEREL HABERLER Samsun’da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı
Demirtaş: “Şehrimizin gelişmesi için el birliği yapacağız" Başkan Demirtaş'tan Vali Dağlı'ya Türk bayrağı tablosu
YEREL HABERLER Demirtaş: “Şehrimizin gelişmesi için el birliği ...
SAMDOB açık hava konserleriyle kapılarını açıyor
YEREL HABERLER SAMDOB açık hava konserleriyle kapılarını açıyor
Samsun'da ani sağanak hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Samsun'da ani sağanak hazırlıksız yakaladı
‘Lozan Parkı’ yenileniyor
YEREL HABERLER ‘Lozan Parkı’ yenileniyor
Korona ile mücadelede çocukların sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Korona ile mücadelede çocukların sağlığına dikkat
Samsun’da salgınla mücadelede 774 şahsa 660 bin 803 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Samsun’da salgınla mücadelede 774 şahsa 660 bin 803 ...
Kadınlar dikkat! 40 yaş üzerindeki kadınların yüzde 40'ında görülüyor
YEREL HABERLER Kadınlar dikkat! 40 yaş üzerindeki kadınların yüzde ...
Samsun'da uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak “Sınıf Tam Öğretmenim” projesi
YEREL HABERLER Samsun'da uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci ...
Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı
YEREL HABERLER Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı
2020 Yılının Üçüncü UNİ-DOKAP Üst Kurulu Toplantısı
YEREL HABERLER 2020 Yılının Üçüncü UNİ-DOKAP Üst Kurulu Toplantısı
Mühendislik Fakültesi Tanyeli Roket Takımının büyük başarısı
YEREL HABERLER Mühendislik Fakültesi Tanyeli Roket Takımının büyük ...
Samsun’da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara yok EBA öğrencilerin kapısına önüne kadar gidiyor Kırsal mahalledeki çocuklara EBA Mobil Destek Aracı
YEREL HABERLER Samsun’da EBA Mobil Destek Aracı ile eğitimde ara ...
Samsun ’akıllı şehir’ oluyor Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Türkiye’nin en üst düzeydeki projesini gerçekleştireceğiz” “Sistem, pik saatlerde, belli saatlerde, trafik sayımını yapacak, ona göre ışık sürelerini kendiliğinden ayarlayacak”
YEREL HABERLER Samsun ’akıllı şehir’ oluyor Samsun Büyükşehir ...
19 Mayıs’ta her yer kırmızı-beyaz
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta her yer kırmızı-beyaz
Karadeniz’de bir ilk Kadın kanser hastaları OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Kadın Doğum Bölümü Jinekolojik Onkoloji Polikliniği sayesinde doğurganlıklarını koruyarak kanserden kurtulabilecek
YEREL HABERLER Karadeniz’de bir ilk Kadın kanser hastaları OMÜ Tıp ...
İntihar ihbarı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER İntihar ihbarı polisi alarma geçirdi
17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
YEREL HABERLER 17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
Samsun'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X