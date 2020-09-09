Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası

Türkiye’nin ve Samsun’un birçok yerinde ayçiçekleri solup, hasat edilirken Samsun’un Tekkeköy ilçesinde sapsarı duran ayçiçeği tarlası dikkat çekti.

Türkiye’nin sıvı yağ ve kuru yemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açınca tarlaları sarıya boyuyor. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 87 bin dönüm alanda ayçiçeği ekilmiş, tamamen kuruyan ayçiçeklerinin hasadına başlanmıştı. Şehrin batı bölgelerinde Bafra, Alacam ve Vezirköprü’de hasat edilen ayçiçeği, üreticinin yüzünü güldürmüştü.

Samsun’un batısındaki ilçelerde ayçiçekleri hasat edilirken, doğuda yer alan Tekkeköy’ün Gelemen mevkisinde yer alan uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlası görenlere görsel bir şölen sunuyor. Altın sarısı rengiyle göz kamaştıran ayçiçek tarlasının sezonun ikinci ürünü olarak buğdaydan sonra ekildiği için hala sarı kaldığı öğrenildi. Bafra, Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde ayçiçeği ilk ürün olarak ekilmiş ve hasat edilmiş, Tekkeköy'de ise ayçiçeği öncesinde buğday ekilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.