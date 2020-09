Kavak’ta korona ile etkin savaş

Salgın hastalığın yeniden yükselişe geçmesi üzerine önlemlerini artıran Kavak Belediyesi ilçede temizlik ve denetim faaliyetlerini artırdı.

Kovid19’un ülke genelinde yeniden yükseliş evresine geçmesiyle birlikte ilçe halkını muhtemel salgından mümkün olduğunca korumak isteyen Kavak Belediyesi, her hafta kurulan başta sebze pazarı olmak üzere her alanda sürdürdüğü çalışmalarını daha sıklaştırdı. İlçe merkezi ve mahallelerde yürütülen temizlik çalışmalarını daha etkin kılmak amacıyla ekip sayısını artıran belediye ekipleri, iş yerleri ve vatandaşlar üzerinde de salgından korunma ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.



“Çok hassas davranıyoruz”

Korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle mart ayından buyana tüm ortak kullanım alanlarında başlattıkları dezenfekte ve temizlik hizmetini kesintisiz sürdürdüklerini belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, salgının ülke genelinde yeniden artış göstermeye başlaması üzerine çalışmaları daha sıklaştırdıklarını söyledi. İlçe genelinde ilgili kuruluşlarla müştereken yaptıkları çalışmaları iş yerleri de dahil olmak üzere her alanda sıkı bir biçimde sürdürdüklerini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Vatandaşlarımızı söz konusu salgından koruma konusunda çok hassas davranıyoruz. Hastalığa karşı yaklaşık 7 aydan buyana kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ekiplerimiz halkımızın bulunduğu ve kullandığı tüm alanları dezenfekte ediyor. Fiziksel mesafe, hijyen ve maske konularında sürekli uyarılar yapıyoruz. Mahallelerimiz araçlarımız ile hemen her gün süpürülüp temizlendikten sonra tazyikli su ile düzenli olarak yıkanıyor. Çöp bidonları ilaçlanıyor. Ayrıca ilçe pazarında zabıta, ilçe tarım, ilçe sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerimiz çok sıkı bir biçimde denetimlerini sürdürüyorlar. Tüm bu çalışmalarımız tehdit ortadan kalkıncaya kadar da aralıksız devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.