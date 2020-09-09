Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan A'nın kullandığı 55 NB 611 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bisiklet sürücüsü Dursun Hasan Başer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü refüje savrulurken, bisiklet ise bariyerlerin üstünden karşı şeride uçtu. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.