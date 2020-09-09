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Korona virüs bu sektöre yaradı Elektrik ve elektronikçilerin işleri yüzde 30 arttı

İHA

Korona virüs bu sektöre yaradı Elektrik ve elektronikçilerin işleri yüzde 30 arttı

Samsun Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Murat Yılmaz, diğer sektörlerin aksine kendi sektörlerinde korona virüsü döneminde işlerin yüzde 30 oranında arttığını söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü, ekonomik anlamda birçok sektörü olumsuz etkilerken bazı sektörlere de olumlu yansıdı. Sağlık ve tedarik zinciri gibi elektrik ve elektronikçilerin işleri de pandemide oldukça arttı. Oda Başkanı Murat Yılmaz, kayıt dışının çok olmasına rağmen bu süreçte elektrikçi, elektronikçi ve bilgisayarcılara talep arttığını belirterek açıklamalarda bulundu.
Göreve yeni başladığının altını çizen Samsun Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Murat Yılmaz, “Mevcut Başkanımız Osman Saka, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybetti. Daha sonra yaptığımız yönetim kurulu toplantısında başkan seçilerek göreve başladım. 2022 yılı 3. ayında yapılacak genel kurula kadar göreve geldim. Toplamda 950 üyemiz var. Bunların içerisinde eticaret, elektronikçiler, elektrikçiler, ses sistemi tedarikçileri, elektrik tesisatçıları, bobinajcılar, bilgisayar malzemecileri, beyaz eşya servisleri ve fotoğrafçılar bizim odamıza üyeler” dedi.

“Normal zamana göre işlerimizde yüzde 30’luk bir artış yaşandı”
Korona virüsün ekonomik anlamda kendilerine olumlu yansıdığını ifade eden Murat Yılmaz, “Korona virüsü sürecinde sadece elektrikçilerin değil, elektronikçilerin de işleri açıldı. İnsanlar evde daha çok bulunduğu için elektrik ve elektronik arızaları çoğaldı ve tadilat işlerine girdiler. Seyahate çıkmayan vatandaşlar da evde tesisatlarını yenilediler. Bu süreçte elektrikçi, elektronikçi ve bilgisayarcılara talep arttı. Normal zamana göre işlerimizde yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Bunun tamamı bizim piyasamıza yansımadı. Korsan çalışan insanlar var. Bunlar odaya kayıtlı değil ve işyerleri de yok. Kendi çevrelerinden yönlendirilen bu insanlar yüzünden esnafımızın belli oranda iş kaybı oldu. Bu süreçte en çok televizyon, çanak ve beyaz eşya arızaları meydana geldi. Arızaların dışında tesisat yenileme işlerine olan talep de arttı” diye konuştu.
Piyasada çok sayıda kayıt dışı çalışanın olduğuna da değinen Yılmaz, şunları söyledi:
“Sektörümüzün en büyük sıkıntısı internet oldu. Malzeme tedarik eden esnafımız internete yenik düşüyor. Vatandaşlar artık daha çok internet üzerinden sipariş veriyorlar. Diğer büyük sıkıntı da kayıt dışı çalışanlar. Çoğu esnafımız dükkanını kapatıyor. Çünkü işletme maliyetleri arttı. Kayıt içi çalışan insana en büyük zarar kayıt dışı çalışanlar veriyor. Vatandaşlarımız da her türlü sıkıntıda odamızı arayarak hizmet aldıkları esnaf hakkındaki görüşlerini ve şikayetlerini iletebilirler.”

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