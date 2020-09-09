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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’ten Romanlara hijyen paketi

İHA

Canik Belediyesi paydaşı olduğu Romacted projesi kapsamında 250 adet hijyen paketi dağıtımına başladı.

Canik’ten Romanlara hijyen paketi

Canik Belediyesi paydaşı olduğu Romacted projesi kapsamında 250 adet hijyen paketi dağıtımına başladı.
Canik Belediyesi, yerel düzeyde dezavantajlı gurupların güçlendirilmesi ve iyi yönetişimin artırılması amacıyla yürütülen Romacted projesi kapsamında Canik ilçesinde ikamet eden Roman vatandaşlara yönelik hijyen paketi dağıtımına başladı.
Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatan Canik Belediyesi korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında bir taraftan dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verirken diğer taraftan da sosyal yardımlarını artırarak sürdürüyor.
Canik Belediyesi korona virüsü salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin en az düzeyde hissedilmesi adına tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destek kapsamında bugüne kadar temel gıda paketi, sıcak yemek yardımı, ekmek dağıtımı, temizlik paketi, koruyucu maske ve siperlik dağıtımları gerçekleştirdi.
Bu çalışmalarla birlikte ayrıca hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gereken bugünlerde Romacted projesi kapsamında da 250 adet hijyen paketi desteği sağlanacak.

Tüm imkanları seferber ettik
Pandemi sürecinin sıkıntılarını azaltmak için ilk günden itibaren önemli adımlar attıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesinden, ilçemizin temizlenmesine, ekonomik tedbirlerden, sosyal yardımlara kadar bir çok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda bu süreç nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerimize yönelik 21 bin 915 gıda kolisi, 2 bin 350 haneye sıcak yemek, 26 bin 354 kişiye ekmek, 143 bin 983 kişiye koruyucu maske, 112 bin 548 kişiye koruyucu eldiven, 1860 kişiye temizlik paketi, 7 bin 856 kişiye alışveriş çeki yardımlarında bulunmuştuk. Şimdi de Roman kardeşlerimizin sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sunmak amacıyla paydaşı olduğumuz Romacted projesi kapsamında ilçemiz sınırlarında ikamet etmekte olan Roman kardeşlerimize 250 adet hijyen paketi hediye edeceğiz. Bu paketimiz sabunundan ıslak mendiline maskesinden kolonyasına çok kapsamlı bir paket. Bu vesile ile proje ortaklarımıza da teşekkür ediyorum. Korona virüsü süreci neticelenene kadar dezenfekte, antibakteriyel sabunlu su ile yıkama, genel temizlik, ilaçlama ve sosyal destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da artık daha bilinçli davranmalarını ve maske, mesafe, temizlik kurallarına eksiksiz riayet etmelerini hassaten rica ediyorum. Kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun şekilde hareket etmezsek tekrar yasaklı günlere dönmek zorunda kalınabilir. Bu işi ciddiye almamız lazım. El birliği ile tedbirlere uyarsak ancak o zaman bu işin üstesinden gelebiliriz” dedi.

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