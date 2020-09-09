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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da STK’lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

İHA

Samsun'da sivil toplum kuruluşları (STK), Erol Mütercimler hakkında Samsun Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Samsun’da STK’lardan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Samsun’da sivil toplum kuruluşları (STK), Erol Mütercimler hakkında Samsun Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.
STK’lar adına açıklama yapan Samsun EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Ahlaki değerlerimizle ve toplumsal normlarımızla asla bağdaşmayan 'sahtekârlık, taciz, tecavüz' gibi suçları işleyen, ahlaksızlar üzerinden kurumları yıpratmaya yönelik kara propaganda çabaları büyük bir haksızlıktır. Bu durumları, içinde taşıdığı art niyetini ifşa etmek ve fırsat olarak görmek de büyük bir ahlaksızlıktır. Kişiliği bozuk, ahlaksız bir birey toplumun her katmanında, her kısmında, her yerde maalesef olabilmektedir. Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında, 'O imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekâr, cinsi sapık, ahlaksız’ ifadelerini kullanması; bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir. Hiç kimse, hele hele belli bir mevkiyi işgal eden ve mansıp sahibi biri, milyonların gözünün içine baka baka toplumsal vicdanı yaralayacak şekilde okullarımızı suç mahalliymiş gibi ilan etme hakkına sahip değildir. Bir kepazelik üzerinden kişisel tacizden kurumsal tacize geçiş yapma hadsizliğine asla müsamaha gösterilmemelidir” dedi.
Başkan Yıldız açıklamasında, “Kötülük anormaldir, ahlaksızlık günahtır. Ahlaksız, hangi posta bürünmüş olursa olsun, mutlaka cezalandırılmalıdır. Sahtekâr birisinin oynadığı oyun ortaya çıkınca içinde bulunduğu yapıya ne kadar uzak olduğu çok net bir biçimde anlaşılmaktadır. Ancak kişilerin yaptıkları kötülükler bütün bir camiaya mal edilmemeli; evrensel bir ahlaki ve hukuki düstur olan suçun şahsiliği prensibi çerçevesinde ahlaksızlık kurumsal yaftalamaya dönüştürülmemeli, kurumsal itibar suikastına teşebbüs edilmemelidir. Tecavüzcüyü, tacizciyi, kişiliğine bakmak yerine, kimliğine göre değerlendirip, kendi görüşüne yakınsa savunmaya, aklamaya, ancak farklı bir ideolojiye sahipse canla başla saldırmaya kalkanlar, en az suçlu kadar ahlaksızdır” sözlerini kullandı.
Yıldız açıklamasının sonunda, Samsun’da faaliyet gösteren STK’lar olarak Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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