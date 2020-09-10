Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor

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TFF 1. Lig’in yeni ekibi Samsunspor sezon öncesi yaptığı transferlerin ardından 2 oyuncusunu kiralık gönderiyor.



Samsunspor tarafından oyunculardan Onur Eriş’in 1 yıllığına Eyüpspor’a, Recep Burak Yılmaz’ın da 1 yıllığına Manisa Futbol Kulübü’ne kiralanması konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandığı duyuruldu. Konu hakkına yapılan açıklamada oyunculara yeni sezonda oynayacakları maçlarda başarılar dilendi.

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