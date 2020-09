Rektör Ünal: “Yeni bir soluk ve heyecanla işe sarılıyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ’nün parıldayan ve iz bırakan bir üniversite olması yolunda yeni bir soluk ve heyecanla işe sarılıyoruz” dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 22. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Kurt, emekli Vali Yusuf Odabaş ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SağlıkSen) Genel Başkanı Semih Durmuş ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Konuklar ziyaretlerinde Rektör Ünal’a tevdi edilen rektörlük görevinin tüm OMÜ camiası için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek üniversite ve şehre katkı sağlayacak her türlü girişim için istişare ve diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirttiler. Yeni dönemin Samsun ve Üniversite için hayırlı olması temennisinde bulunan konuklar Ünal’a başarı dileklerini iletti.

Rektör Ünal da nazik ziyaretleri ve teveccühlerinden dolayı konuklarına şükranlarını sundu. “OMÜ’nün parıldayan ve iz bırakan bir üniversite olması yolunda yeni bir soluk ve heyecanla işe sarılıyoruz” sözlerine yer veren Ünal, bu amaçla iletişim kanallarını her zaman açık tutacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.