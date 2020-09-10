Bafra'da uyuşturucu operasyonu

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Samsun'un Bafra ilçesinde 401 kök kenevir bitkisi, 7 bin 260 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Terzili ve Çamaltı Mahallelerinde yapılan operasyonlarda toplamda 401 kök kenevir bitkisi, 7 bin 260 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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