Düğün tebriğinde naylon poşetle koronavirüs önlemi



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da akrabalarının düğününe katılan Nermin Yücebaş (57), koronavirüse karşı önlem amacıyla eşi Altan Yücebaş'ın (58) başına geçirdiği şeffaf poşet ile gelin ve damadın yanına gidip, onlara sarılarak tebrik etti.

Samsun'da yaşayan 38 yıllık evli Nermin ve Altan Yücebaş çifti, dün gece akrabaları olan SametEbru Atsan'ın düğününe katıldı. Takı töreni sırasında koronavirüs salgını nedeniyle eşinin başına şeffaf poşet geçirdiği Nermin Yücebaş, gelin ve damada sarılıp, tebrik etti. Bu sırada hem gelin ve damat, hem de davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Yücebaş çifti, koronavirüse karşı çok dikkat ettiklerini ve tedbirlere uyduklarını belirterek, gelin ve damada sarılabilmek için böyle bir önlem aldıklarını söyledi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Gelin ve damadın da akrabaları olduğunu ve onları çok sevdiği için sarılmak istediğini söyleyen Nermin Yücebaş, "Geline ve damada sarıldığım için mutlu olduk. İkisi de benim yeğenim, onlar da mutlu oldu. Fikir de hoşuma gidince yaptık, bir ilk olsun dedik. Herkes de çok mutlu oldu. Gayet güzel oldu" diye konuştu.

'FARKINDALIK OLSUN İSTEDİK'

Altan Yücebaş da eşinin ve kendisinin hem şeker hem de tansiyon hastası olduklarını ve bu yüzden koronavirüse karşı sıkı önlem aldıklarını belirterek, "Ben tiyatrocuyum, kafamız böyle şeylere daha iyi çalışıyor. Farkındalık oluşturalım istedik. Eşim de gelin ve damat da sarılmak istiyordu. Yanımızda evimizin karşısında bulunan dükkandan yorgan poşetini alıp gittik. Takı merasimi sırasında eşimin başından poşeti geçirdik ve öylece gelin ve damada sarılabildi. Biz tedbirlere uyuyoruz, dikkat ediyoruz. İnşallah bu koronavirüs en kısa zamanda biter milletçe kurtuluruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-09-10 14:25:57



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