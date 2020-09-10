Samsun Valisi Dağlı'dan 'korona' denetimi

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen maske denetimine katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, HES kodu uygulamasının çok önemli olduğunu, bunu herkesin uygulaması gerektiğini söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçe şehir merkezinde esnaflara ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen maske denetimine katıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen maske denetimine katılan Vali Dağlı, esnaf ve vatandaşlara maske kullanımında gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Dağlı ve beraberinde denetime katılan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, esnafları maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürü Oruç, denetimde esnafların ve vatandaşların korona virüse karşı alması gereken tedbirleri detaylı olarak anlattı.



"Bu hastalığı başımızdan def edeceğiz”

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tamamında denetimler yapılıyor. Biz de Bafra ilçemize geldik, burada denetimlerimizi yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda esnafımızın kurallara uyduğunu, Bafra’da aşağı yukarı kuralların oturduğunu görüyorum. Bu durum gerçekten memnuniyet verici. 1 buçuk saattir buradayız, vatandaşımızda maskelerin takıldığını gözlemliyorum. Fiziksel mesafeye biraz daha uyacağız. Hijyen kurallarına da daha fazla riayet edersek bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. Tabii, şu anda daha kötü durumlara düşmemek adına bu çalışmalarımızı 1 hafta boyunca çok etkin bir şekilde denetimlerimizi yapacağız. Bunu tüm ilçelerimizde yapacağız. Esnafımızdan ve vatandaşımızdan beklentimiz ev haricinde dışarı maskesiz çıkmasınlar, fiziksel mesafeye ve hijyen kurallarına uysunlar. Kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerinde HES kodu uygulamamız var. Bu mutlaka uygulanacak. HES kodu uygulaması son derece önemli. Hatta biz de kaymakamlığa girerken HES kodumuzu göstermek suretiyle içeri girdik. Bunu herkes uygulayacak. Bir an önce bu hastalığı başımızdan def edeceğiz” diye konuştu.

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