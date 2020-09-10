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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tezgahlar şenlendi, balığa rağbet arttı

İHA

Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da 1 Eylül'den itibaren balık satışları giderek artıyor.

Tezgahlar şenlendi, balığa rağbet arttı

Karadeniz’in balık ambarı Samsun’da 1 Eylül’den itibaren balık satışları giderek artıyor.
Türkiye’de denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yeni balık av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları palamut, mezgit, barbun ve istavrit gibi türlerle süslendi. Geçen yıllarda oldukça az çıkan palamudun bu sene bol olması da balık satışlarına olumlu yansıdı. Samsun’da vatandaşlar, balık av sezonunun açılmasından itibaren palamut ve diğer balık türlerine her geçen gün daha fazla ilgi göstermeye devam ediyorlar.

“Balık bollaştıkça fiyat da düşecek”
Balık satışlarının giderek arttığını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “Birkaç gün önce 12 TL’ye de palamudun tanesini sattık. Karadeniz’de balık patlaması oldu. Bu bizim için de vatandaş için de çok iyi. Palamut büyümesine rağmen bugün 8 TL’den satıyoruz. Balık bol oldukça fiyatı düşecek. Satışlarımız ilk günden itibaren yoğun bir şekilde devam ediyor. Bazen bir sakinlik oluyor ama 12 saatlik yoğunlukta balıkların hepsi tükeniyor. 10 gündür büyük bir ilgi var. Mezgit, barbun kilo fiyatı 15 TL. İstavriti 10 TL’den satıyoruz. Havalar soğuyunca balıklar daha da büyüyecek. 15 gün sonra palamutlar da çingenelikten çıkacak ve torik olacaklar” dedi.

“Balığa rağbet ilk günkü gibi devam ediyor”
Balığa olan ilginin artarak devam ettiğini belirten Onurcan Köse ise, “Karadeniz’de palamut bolluğu devam ediyor. 12 TL’ye satılan palamutlar 8 TL’ye düştü. Bu palamudun tanesi yarım kilo geliyor. 1 palamut 1 kişiyi doyuruyor. Satışlarımız çok güzel. Balığa rağbet ilk günkü gibi devam ediyor. Talep, gün geçtikçe artıyor. Korona virüsünün de balık satışına olumlu etki gösterdiğine inanıyoruz. Balığın yanında mısır unu da satıyoruz. Balık alan vatandaşlar mısır unu da alıyor. Onu da 5 TL’den satıyoruz” diye konuştu.
Samsun’da vatandaşlar ilk günden beri palamut ve diğer türlere yoğun ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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