Alacak-verecek yüzünden para gasbına 3 tutuklama

Samsun'da alacakverecek meselesi yüzünden bir kişiyi darp ederek cep telefonu ve parasını gasp ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.O.(25), U.Y.(24) ve E.D.'nin (25) alacakverecek meselesi yüzünden M.Ç.'yi (43) darp ederek yaralayıp bin 750 lira parası ile 1 adet cep telefonunu gasp ettikleri iddia edildi. Darp sonucu yaralanan M.Ç. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikayet üzerine 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Çarşamba Adliyesine sevk edilen O.O., U.Y. ve E.D. mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.