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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da başkan Özdemir’den maske denetimi

İHA

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığındaki heyet "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi ve farkındalık çalışması yapıldı.

Havza’da başkan Özdemir’den maske denetimi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığındaki heyet “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimi ve farkındalık çalışması yapıldı.
Türkiye’de son zamanlarda artan korona virüsü vakalarının ardından Havza’da maske denetimi gerçekleştirildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilçedeki idareciler tarafından yapılan denetimlerde ilçe halkı Covid 19 tedbirleri konusunda uyarıldı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler esnafları ziyaret ederek Kovid19, maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler vererek farkındalık çalışması yapıldı.
Yapılan denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yeni normal dediğimiz süreci birçok kişi yanlış anladı ve tedbirleri elden bıraktı. Her geçen gün vaka sayıları artmakta. Bunun önüne geçmek yine bizim elimizde. Bizler her ne kadar tedbir kararı alsak ve çalışsak da halkımız tedbirlere uymadığı sürece hastalık yayılmaya devam eder. Bundan sonraki süreçte alınan tedbirlerin denetimlerinde daha sıkı uygulamalar yapılacak. Tedbirlere uymayarak maske takmayanlara bunun karşılığında cezai yaptırımlar uygulanıyor. Sizlerden çok şey istenmiyor maskenizi takın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Diğer konularda devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlası ile yapmakta zaten” dedi.
Esnaf ziyaretleri sırasında iş yeri girişinde dezenfektan ve maske bulunduran Veli Kurt’u tebrik eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Umarım herkes sizler kadar bu işe duyarlı olur. Sizleri tebrik ediyorum. Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edersek korona virüsü yeneriz” diye konuştu.
Denetimlere ayrıca Havza İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Zabıta Müdürü Erhan Demir ile emniyet ve zabıta mensupları katıldı.

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