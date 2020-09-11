Başkan Dündar’dan 'lise diploması' açıklaması

Samsun Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Dündar yaptığı açıklamada, meslek eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartlarının daha da genişletildiğini duyurdu.

Başkan Dündar, mesleki eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programında dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış veya halen okulda eğitim gören kişilerin artık telafi dersler ile lise diploması alabileceklerini söyledi.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği kararın çıktığını söyleyen Başkan Dündar, Milli Eğitim Bakanlığı meslek eğitim merkezlerine gönderdiği yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabileceğini duyurdu. Dündar, “Meslek eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartlar daha da genişletildi. Dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler” diyerek odalarına kayıtlı ortaokul mezunu olmuş ustalık ve kalfalık belgesi almış, üyelerine bilgilendirme çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Konu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Calap ise, “Mesleki eğitim merkezlerinde 9. ve 10. sınıftaki öğrencilerimize meslek lisesi diploma programı uygulanmaktadır. Bu öğrencilerimiz 4 yılı bitirdiklerinde kalfalık belgesi, ustalık belgesi aynı zamanda meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklardır. Buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlandığı yönergeye göre artık okulumuzda okuyan 11. ve 12. sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrencilerimizde istedikleri takdirde fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklardır. Bunun yanı sıra meslek eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş kalfalık ve ustalık belgesi alan kişiler okulun telafi programına dahil olarak diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca dışarıdan gelerek ortaokul mezunu olmuş, kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabileceklerdir. Bunun en temel kuralı telafi eğitimlerine katılmaları gerekiyor. Bu telafi programları akşam ya da hafta sonu okulumuzca hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı alınacak. Eğitimöğretim dönemi başlayana kadar kayıtlar yapılacaktır. Telafi programı 36 hafta boyunca sürecektir. Devamsızlık sorunu yaşamayanlar ve derslerden başarılı olanlar diploma almaya hak kazanacak” şeklinde konuştu.

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