ATM´lerden kart bilgilerini kopyalayan baba-oğul yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da banka ATM´lerine yerleştirdikleri aparat ile vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarından para çektikleri iddia edilen R.Y. ve oğlu H.Y., İstanbul´da yakalandı.
Samsun´da çeşitli ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlıların 18 ATM'ye aparat taktığı ve yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, aparat ile başkalarının hesaplarından para çektikleri iddia edilen baba R.Y. ve oğlu H.Y.'yi İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınıp, Samsun´a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi´ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-11 12:27:53
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