Samsun’da yola savrulan kavunlar el birliğiyle toplandı

Samsun’da kamyon kasasından düşerek yola savrulan kavunların çevredeki vatandaşların yardımıyla toplanması büyük bir dayanışma örneği oluşturdu.

İlkadım ilçesinde manavlık yapan Hasan Yıldız’ın halden alarak kamyonla taşıdığı kavunlar araç kavşakta dönerken yola savrulmaya başladı. Kamyon kasasından aşağıya kavun yuvarlandığını gören vatandaşlar sürücüyü uyardı ve durmasını sağladı. Yokuş aşağı yuvarlanan ilk başta bir şaşkınlıkla karşılandı. İlk şoku atlatan çevredekiler manavın yardımına koştu. Yola savrulan kavunlar oluşan kalabalığın gösterdiği dayanışma örneği ile toplandı. Kavunlar ziyan olmaktan kurtarıldı.

Manav Hasan Yıldız, “Sabah 10.00 sularında kavunlarımız geldi. Kavşaktan dönerken kavunlarımız devrildi. 50 60 tane kasamız devrildikten sonra halkımız ve esnafımız Allah razı olsun yardımımıza koştular. Tabi ki onların yardımıyla birlikte fazla bir zayiat çekmedik. Demek ki insanlık ölmemiş” dedi.

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