DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgunması tamamlanan C E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklunun gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklunun ...
Samsunspor´da forma numaraları belli oldu
YEREL HABERLER Samsunspor´da forma numaraları belli oldu
Vali Dağlı'ya Samsunspor Passolig kartı hediye edildi
YEREL HABERLER Vali Dağlı'ya Samsunspor Passolig kartı hediye edildi
Yaşlılar için “Bocce Oyun Alanı”
YEREL HABERLER Yaşlılar için “Bocce Oyun Alanı”
Çocukların gelişiminde ilk bin gün önemli
YEREL HABERLER Çocukların gelişiminde ilk bin gün önemli
OMÜ Rektörü Ünal TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nu ağırladı
YEREL HABERLER OMÜ Rektörü Ünal TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nu ...
Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı, siber polise yakalandı
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı, ...
Samsun’da yola savrulan kavunlar el birliğiyle toplandı
YEREL HABERLER Samsun’da yola savrulan kavunlar el birliğiyle ...
Tatil dönüşü kaza: Astsubay, eşi ve kızı yaralı
YEREL HABERLER Tatil dönüşü kaza: Astsubay, eşi ve kızı yaralı
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlama iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlama ...
ATM´lerden kart bilgilerini kopyalayan baba-oğul yakalandı
YEREL HABERLER ATM´lerden kart bilgilerini kopyalayan baba-oğul ...
Parasını ödediği mobilyasına 4 aydır kavuşamadı
YEREL HABERLER Parasını ödediği mobilyasına 4 aydır kavuşamadı
İlkadım'da geniş çaplı korona denetimi Başkan Demirtaş: "Vatandaşlara pandemi ile mücadelenin önemi anlattık"
YEREL HABERLER İlkadım'da geniş çaplı korona denetimi Başkan ...
Aydemir: “Bu yıl Çarşamba Şeker Fabrikası kısmen açılacak”
YEREL HABERLER Aydemir: “Bu yıl Çarşamba Şeker Fabrikası kısmen ...
Başkan Dündar’dan 'lise diploması' açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan 'lise diploması' açıklaması
Jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor
YEREL HABERLER Jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor
Samsun'da ATM'lere düzenek yerleştiren 2 kişi İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da ATM'lere düzenek yerleştiren 2 kişi ...
Horlama 'boşanma' sebebi
YEREL HABERLER Horlama 'boşanma' sebebi
İzin dönüşü otomobiliyle takla atan astsubay ve ailesi yaralandı
YEREL HABERLER İzin dönüşü otomobiliyle takla atan astsubay ve ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da kenevir hasadı bereketi
YEREL HABERLER Samsun'da kenevir hasadı bereketi
Kovid-19 pandemisinin Samsun ekonomisine yansımaları Samsun’da tohum ve fide satışları arttı Firmaların yüzde 70’i vergi ve SGK kolaylıklarına ihtiyaç duydu
YEREL HABERLER Kovid-19 pandemisinin Samsun ekonomisine ...
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Alaçam'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin’’ denetimi
YEREL HABERLER Alaçam'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin’’ denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X