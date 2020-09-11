19 Mayıs Toplum Sağlığı Başkanı göreve başladı

Samsun 19 Mayıs Toplum Sağlığı Başkanlığına Dr. Emine Ezgi Kişioğlu atandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 19 Mayıs Devlet Hastanesi Acil Serviste 4 yıldır görev yapan Dr. Emine Ezgi Kişioğlu, İlçe Toplum Sağlığı Başkanlığı görevine başladı. İlçeyi iyi tanıdığını söyleyen Kişioğlu, gecegündüz vatandaşın hizmetinde olacaklarını söyledi.
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