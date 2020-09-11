İncir ağacından düşen kadın yaralandı

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Samsun’un Terme ilçesinde meyve toplamak için ağaca çıkan kadın dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan incir ağacına meyve toplamak için çıkan Şermin Yılmaz (60), ağaçta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı Şermin Yılmaz, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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