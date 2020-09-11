Samsun’da karantina izolasyonunu ihlal edenlere yurt cezası

Samsun’da ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkarak kuralları ihlal eden ve başka hayatları tehlikeye atan korona virüsü teşhisli ve temaslılarının yurtlarda karantinaya alınacağı açıklandı.



Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler ve denetimler sonucunda Covid19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Uygulama 14 Eylül tarihinden itibaren başlayacak.

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