Şehit Yüzbaşı Mahmut Top’un naaşı Samsun’a getirildi

Yıldırım10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Kd. Yzb. Mahmut Top’un naaşı memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber dün ulaştı. Bu gece ise Van'da şehit olan J. Kd. Yzb. Mahmut Top’un naaşı askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı’na getirilerek memleketi Samsun’un Havza ilçesine uğurlandı.

Şehidi yakınları, sevenleri ve birçok vatandaş havalimanında karşıladı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da burada hazır bulundu.

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