Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Tır Garajı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 55 PK 003 plakalı otomobil ile 55 ADZ 304 plakalı otomobilin karıştığı kazaya 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Merve Özdemir (20) ve Ecem Korkmaz(20) hayatını kaybetti, Mehmet Enver Çeker (21), Eray Duran (20), Kudret Sarı (27) ve Berkay Cebeci (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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